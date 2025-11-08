Украинцам показали новые графики отключения электроэнергии: когда не будет света 8 ноября
В Украине 8 ноября во всех регионах будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии Графики будут действовать с 8.00 до 21.00.
Об этом говорится в сообщении "Укрэнерго". "Причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – отмечают в организации. Время и объем применения ограничений будут такими:
- Графики отключений - с 08:00 до 21:00 – объемом от 1 до 2 очередей
- Графики для промышленности - с 07:00 до 22:00 – для промышленных потребителей
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – добавляют в "Укрэнерго".
Например, в "Черкассыоблэнерго" сообщают, что электроэнергию будут отключать дважды в день по два часа для большинства очередей отключения.
По указанию НЭК "Укрэнерго" на территории Сумской области введены дополнительно Специальные графики аварийных отключений – в объеме трех очередей.
СГАО или Спец ГАВ (специальный график аварийных отключений) - комплекс мероприятий, направленный на разгрузку энергосистемы в значительных объемах, которые реализуются отключением линий 35-110 кВ, а также трансформаторов и секций шин на подстанциях 35-110 кВ.
Вводятся и отменяются по специальной команде диспетчера НЭК "Укрэнерго". Подчеркиваем: уведомить потребителей о продолжительности обесточивания при применении ГАВ и СГАВ – невозможно.
ДТЭК также сообщил о графиках отключения электроэнергии.
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
