Украинцам показали графики отключения электроэнергии на 16 ноября: когда не будет света
В Украине 16 ноября в большинстве регионов будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии. Отключения будут действовать в течение всех суток.
Как сообщает "Укрэнерго", причина введения ограничений – последствия массированных российских ракетно-дронных атак на энергообъекты. Время и объем применения ограничений будут такими:
- с 00:00 до 23:59 – объемом от 1 до 3,5 очередей
- с 00:00 до 23:59 – для промышленных потребителей
"Внимание! Время и объем применения ограничений могут измениться. Следите за информацией на официальных страницах облэнерго в вашем регионе. Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – объяснили в "Укрэнерго".
Какие графики будут действовать
В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 16 ноября будут действовать такие графики:
- с 00:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.
- с 10:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.
- с 14:00 по 16:00 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
- с 16:00 по 19:00 введен ГПВ в объеме 3.5 очередей.
- с 19:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.
График в Сумах:
График отключения электроэнергии в Киеве:
Проверить, действуют ли графики отключения в вашем городе, можно по ссылкам:
Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует соблюдать правила и не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.
