Украинцам пересчитают вторую платежку за газ: сколько придется платить ежемесячно

В Украине с 2025-го тариф на доставку газа будет перечислен для всех. Сам тариф на доставку не изменился, однако в платежке также учитывают и объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

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Об этом говорится в публикации ГазПравда. "Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023 по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку "голубого" топлива "в 2025 году", – говорится в сообщении.

Так что в ваших интересах убедиться, что в эту газовую статистику вошли лишь актуальные данные о реально потребленном топливе. Сами тарифы на распределение газа во время войны не изменятся. Эти тарифы разные в зависимости от оператора газораспределительной сети. Ее можно найти на сайте своей компании. Неизменность тарифа не означает, что сумма не изменится.

Помимо самого тарифа, также влияет и объем потребления. Общие объемы потребления газа в течение предыдущего газового года делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если вырос объем потребления, больше придется платить и за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине колеблется от 0,38 до 2,39 гривны за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

В Киеве много потребителей, поэтому расходы на содержание газовой инфраструктуры делят на множество людей. Как следствие, тариф невысокий.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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