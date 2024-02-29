Украинцам "отрезают" тепло за чужие долги: что произошло в Днепре

В Днепре должникам начали отключать тепло – в частности, КП "Теплоэнерго" прекратило его подавать в один из домов, общая задолженность жителей которого составляет 538 тыс. грн. При этом часть квартир добросовестно оплачивала услугу и долгов не имеет – однако от тепла их тоже отрезали. Впрочем, эту проблему коммунальщики обещают решить.

Об этом сообщает ДніпроTV. Отмечается: по словам представителей "Теплоэнерго", всего в доме 14 квартир – и "некоторые абоненты не платили за отопление всю жизнь".

"На основании принятых изменений после проведения информационной кампании и разъяснительной работы с потребителями начало отключение домов-должников. ... Мы не раз пытались пообщаться с жителями. Напоминали о договорах по реструктуризации. Наши объявления не раз здесь срывали", – рассказал директор коммунального предприятия.

При этом там подчеркнули: в доме установили технологическую пломбу. Поэтому "даже если ее решат сорвать жильцы, тепло не будет подаваться".

Должников собираются штрафовать

В то же время, в "Теплоэнерго" отметили: если жильцы этого дома не заключат договор реструктуризации и продолжат не платить за тепло, коммунальщики пойдут в суд. Что повлечет для должников ряд финансовых последствий:

штрафы;

пени;

инфляционные начисления;

проценты годовых на просроченную задолженность.

Не все в отключенном от тепла доме должники

Тем временем, пока нерешенной остается проблема с квартирами, которые добросовестно платили за тепло – но были отрезаны от услуги вместе с должниками. "Мы платим стабильно и долгов у нас нет. Расстроен, ведь моя семья страдает от злостных неплательщиков", – рассказал один из жителей таких квартир.

Впрочем, эту проблему коммунальщики обещают решить. "Теплоэнерго" совместно с балансодержателем рассмотрит техническую возможность предоставлять тепло в те квартиры, которые постоянно оплачивают услугу", – пообещали они.

Почему украинцев начали "отрезать" от коммунальных услуг

Отключение потребителей коммунальных услуг за долги было запрещено с начала полномасштабной войны в Украине. Однако в конце декабря 2023 года Кабмин отменил этот мораторий, а также вернул пеню и штрафы. Так, по новым правилам:

за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять больше 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;

должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).

потребителя коммунальной услуги обязали в течение месяца информировать о своем переезде.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания-поставщик электроэнергии Yasno 29 января начала отключать свет должникам. При этом там обещают первыми "отрезать" злостных неплательщиков. А также заранее предупреждать об этом минимум за 10 рабочих дней.

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