Украинцам "отрезают" тепло за чужие долги: что произошло в Днепре
В Днепре должникам начали отключать тепло – в частности, КП "Теплоэнерго" прекратило его подавать в один из домов, общая задолженность жителей которого составляет 538 тыс. грн. При этом часть квартир добросовестно оплачивала услугу и долгов не имеет – однако от тепла их тоже отрезали. Впрочем, эту проблему коммунальщики обещают решить.
Об этом сообщает ДніпроTV. Отмечается: по словам представителей "Теплоэнерго", всего в доме 14 квартир – и "некоторые абоненты не платили за отопление всю жизнь".
"На основании принятых изменений после проведения информационной кампании и разъяснительной работы с потребителями начало отключение домов-должников. ... Мы не раз пытались пообщаться с жителями. Напоминали о договорах по реструктуризации. Наши объявления не раз здесь срывали", – рассказал директор коммунального предприятия.
При этом там подчеркнули: в доме установили технологическую пломбу. Поэтому "даже если ее решат сорвать жильцы, тепло не будет подаваться".
Должников собираются штрафовать
В то же время, в "Теплоэнерго" отметили: если жильцы этого дома не заключат договор реструктуризации и продолжат не платить за тепло, коммунальщики пойдут в суд. Что повлечет для должников ряд финансовых последствий:
- штрафы;
- пени;
- инфляционные начисления;
- проценты годовых на просроченную задолженность.
Не все в отключенном от тепла доме должники
Тем временем, пока нерешенной остается проблема с квартирами, которые добросовестно платили за тепло – но были отрезаны от услуги вместе с должниками. "Мы платим стабильно и долгов у нас нет. Расстроен, ведь моя семья страдает от злостных неплательщиков", – рассказал один из жителей таких квартир.
Впрочем, эту проблему коммунальщики обещают решить. "Теплоэнерго" совместно с балансодержателем рассмотрит техническую возможность предоставлять тепло в те квартиры, которые постоянно оплачивают услугу", – пообещали они.
Почему украинцев начали "отрезать" от коммунальных услуг
Отключение потребителей коммунальных услуг за долги было запрещено с начала полномасштабной войны в Украине. Однако в конце декабря 2023 года Кабмин отменил этот мораторий, а также вернул пеню и штрафы. Так, по новым правилам:
- за каждый день просрочки платежей нужно платить пеню в размере 0,01% (совокупный размер пени не может составлять больше 100%). Также вернули начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени), инфляционных начислений, процентов годовых, начисленных на задолженность, образованную за несвоевременное и/или неполное внесение платы за жилищно-коммунальные услуги населением;
- должникам могут в любой момент отключить коммунальную услугу (если это технически возможно).
- потребителя коммунальной услуги обязали в течение месяца информировать о своем переезде.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее компания-поставщик электроэнергии Yasno 29 января начала отключать свет должникам. При этом там обещают первыми "отрезать" злостных неплательщиков. А также заранее предупреждать об этом минимум за 10 рабочих дней.
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