Можно ли устанавливать солнечные панели на балконе без разрешения: украинцам назвали главное правило

Установить солнечные панели на балконе многоэтажного дома в 2026 году в большинстве случаев можно без специального разрешения. Однако если оборудование монтируется на фасаде или крыше дома, могут понадобиться согласования от ОСМД или совладельцев. Именно место установки определяет, придется ли оформлять дополнительные документы.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Как объяснили специалисты компании Solar Ggroup, если солнечные панели размещаются на балконе или лоджии и не изменяют внешний вид дома, отдельное разрешение обычно не требуется.

"Если панели устанавливаются в пределах частной собственности, например на балконе или лоджии без вмешательства в фасад или общее имущество дома, специальные согласования, как правило, не требуются. Другая ситуация возникает, если оборудование планируют разместить на крыше или фасаде, которые являются общей собственностью совладельцев многоквартирного дома", – объяснили специалисты.

В таком случае вопрос необходимо согласовать с ОСМД или управляющим дома. Эксперты отмечают, что порядок принятия таких решений определяется законодательством и внутренними правилами конкретного объединения совладельцев.

Солнечные панели на балконе: на что еще стоит обратить внимание

Особое внимание стоит уделить безопасному монтажу. Панели должны быть надежно закреплены, чтобы не создавать рисков для прохожих или соседних квартир во время сильного ветра или непогоды. Кроме того, система не должна препятствовать эвакуации и обслуживанию здания.

Специалисты также советуют еще до покупки оборудования оценить, достаточно ли солнечного света получает балкон. Лучше всего для генерации электроэнергии подходят южная, юго-восточная или юго-западная стороны дома. Если же балкон постоянно находится в тени или выходит на север, эффективность солнечной станции будет значительно ниже.

В то же время эксперты подчеркивают, что даже компактные балконные солнечные электростанции могут стать резервным источником питания во время отключений электроэнергии, только если они работают в паре с гибридным инвертором и аккумулятором. Сами по себе солнечные панели без накопителя не обеспечат квартиру светом в случае исчезновения напряжения в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, установка солнечной электростанции в многоэтажном доме может обеспечить работу лифта даже во время длительных отключений электроэнергии. На практике один из столичных домов доказал, что запаса энергии хватает примерно на полторы суток работы лифта, а также на освещение мест общего пользования.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!