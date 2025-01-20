Украинцам назвали тарифы на газ в январе: сколько нужно платить за 1 кубометр

В январе украинцам подают газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за каждый кубометр.

Видео дня

Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 4 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену.

В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в январе в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Так:

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);

ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);

"Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 19,99 грн за кубометр).

Тарифы не будут менять минимум до апреля

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до окончания отопительного сезона весной 2025 года в Украине заморозили тарифы на ряд коммунальных услуг. Речь о:

газе;

электроэнергии;

отоплении.

"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сказал премьер.

В Украине существенно подорожала коммуналка

В то же время, за год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 18,9%. К примеру, электроэнергия, по данным Госстата, подорожала сразу на 63,6%. А кроме того:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;

уборка мусора – на 8,9%;

содержание и ремонт жилья – на 3,9%.

Вместе с тем, тарифы сразу на 4 услуги остались прежними. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок, которые составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2 000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2 000 кВт*ч.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!