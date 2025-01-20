Украинцам назвали тарифы на газ в январе: сколько нужно платить за 1 кубометр
В январе украинцам подают газ по тем же годовым тарифам, что и ранее. В частности, клиенты "Нафтогаза" будут платить 7,96 грн за каждый кубометр.
Об этом сообщает ГазПравда. Там отмечают: ныне на рынке газа для населения присутствует 9 поставщиков. Из них 4 предлагают и годовую, фиксированную цену, и месячную – переменную. Еще 5 поставщиков предлагают только годовую цену.
В целом, отметили аналитики, стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов (действуют с 1 мая 2024 года по 30 апреля 2025-го, не меняются в течение года) в январе в зависимости от газоснабжающей компании колеблется от 7,79 до 9,99 грн. Месячная цена колеблется от 8,46 до 19,99 грн за кубометр. Так:
- "Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр (месячное предложение – 9,977 грн за кубометр);
- ГК "Нафтогаз Украины" – 7,96 грн за кубометр;
- "Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;
- "Прикарпат энерго трейд" – 7,98 грн за кубометр;
- "Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;
- "Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;
- "Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);
- "Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр (месячное предложение – 8,46 грн за кубометр);
- "Ритейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр (месячное предложение – 19,99 грн за кубометр).
Тарифы не будут менять минимум до апреля
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что до окончания отопительного сезона весной 2025 года в Украине заморозили тарифы на ряд коммунальных услуг. Речь о:
- газе;
- электроэнергии;
- отоплении.
"Государство берет на себя обязательство, что тарифы на газ, тепло и электроэнергию не будут расти до конца отопительного сезона. Никаких повышений не планируем", – сказал премьер.
В Украине существенно подорожала коммуналка
В то же время, за год – с декабря 2023-го по декабрь 2024-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 18,9%. К примеру, электроэнергия, по данным Госстата, подорожала сразу на 63,6%. А кроме того:
- услуги по управлению многоквартирными домами – на 11,2%;
- уборка мусора – на 8,9%;
- содержание и ремонт жилья – на 3,9%.
Вместе с тем, тарифы сразу на 4 услуги остались прежними. Это:
- водоснабжение;
- канализация;
- природный газ;
- горячая вода, отопление.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок, которые составляет 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2 000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2 000 кВт*ч.
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