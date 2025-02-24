Украинцам назвали тариф на свет весной: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после 1 марта

В Украине нет будут менять тариф на свет до окончания текущего отопительного периода. Таким образом, минимум до 30 апреля электроэнергия продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч.

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Об этом ранее сообщал и министр энергетики Герман Галущенко. В ответе на запрос нардепа Алексея Кучеренко он отметил:

Цена на электрическую энергию для бытовых потребителей, "согласно Постановлению № 632, утверждена до 30.04.2025".

Таким образом, до тех пор тариф на электроэнергию для бытовых потребителей не будет пересматриваться.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что "зафиксирован" тариф не только на свет. По его словам, решение касается также тепла.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025 год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – сказал он.

Украинцам следует хранить квитанции за оплату света несколько лет

В то же время, юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – в течение минимум 5 лет. Дело в том, что эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

"Для решения конфликтов в вашу пользу, лучше хранить квитанции об оплате коммуналки, которые станут доказательствами в суде. В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение пяти лет", – в материале "На пенсии".

Помимо этого, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если:

Произойдет сбой в системе хранения данных.

Данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов.

Возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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