Украинцам назвали тариф на свет с 1 июля 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

Украинцы с 1 июля будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу. Он составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. Т.е., повышения расценок не произойдет.

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Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. Она отметила: действие тарифа продлено на полгода – до 31 октября.

"Правительство продлило действие действующего тарифа для бытовых потребителей до 31 октября 2026 года – 4,32 грн за кВт*ч. Это означает, что цены на электроэнергию для населения остаются без изменений", – говорится в сообщении.

Когда украинцам стоит ожидать повышения тарифа на свет

Вместе с тем, говорится в материале OBOZ.UA, пока планов по повышению стоимости света нет. А потому, несмотря на периодические слухи в медиапространстве о возможном росте тарифа, в настоящее время такие сценарии правительством серьезно не рассматриваются.

В то же время, отмечается, в Кабмине признают, что удерживать нынешние расценки в мирное время не удастся. Ведь западные партнеры "уже сейчас настаивают на разработке четкого плана перехода к рыночному ценообразованию" после завершения боевых действий.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам, в чьих домах и квартирах установлены газовые плиты, рекомендуют оборудовать свои жилища сигнализатором газа – ведь возможность утечки газа есть всегда. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха.

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