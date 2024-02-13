Украинцам насчитали новую платежку за газ: сколько придется платить за трубы в доме

В Украине с января была введена платежка за доставку газа. Ее размер составит около 300 грн на три года с квартиры. При этом сумма будет для всех разной.

Как пишет издание "Фокус", плата за обслуживание не включает большую часть работ, например, поверки за счетчики или ликвидации каких-либо повреждений систем или последствий аварийных ситуаций – за это жильцам многоквартирных домов нужно платить отдельно.

Техническое обслуживание систем газоснабжения включает проверку наличия свободного доступа к газопроводам и газовому оборудованию, состоянию покраски и креплениям газопровода, наличию футляров в местах прокладки через внешние и внутренние конструкции дома, состоянию уплотнения межтрубного пространства. Кроме того, речь идет о техобслуживании запорных устройств, установленных на газопроводах и газовом оборудовании; техническое обслуживание газоиспользующего оборудования, предназначенное для отопления мест общего пользования; проверку на герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, размещенных вне помещений потребителей; устранение обнаруженных утечек газа с повторной проверкой газовых сетей на герметичность.

Сумма, прежде всего, зависит от состояния сетей и самого объекта: большой или малый, новый или старый, многоквартирный дом или общежитие, добавил энергетический эксперт Юрий Корольчук. "На сегодняшний день отталкиваются от того, что квартира должна платить около 300 грн - это сумма за три года, - отметил эксперт. - То, что потребитель будет платить раз в три года, маловероятно, потому что это было бы сложно упорядочить юридически. Потому что потребитель не обязал держать в голове эту информацию и раз в три года "ловить" уведомление о необходимости уплаты. Поэтому, скорее всего, потребители будут платить или около 100 грн в год, или 8-10 грн ежемесячно".

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине по новым правилам считают тариф на транспортировку газа. Минимальные суммы в платежках изменятся у тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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