Украинцам начислят субсидии по-новому: у кого изменятся выплаты

Выплаты украинцы, получающие субсидии на оплату коммунальных услуг, могут пересчитать сумму выплаты. Это произойдет, если доходы домохозяйства во втором полугодии выросли.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины (ПФУ). Отмечается, что перерасчет субсидий осуществляется ежегодно в марте и в августе.

"Речь идет о случаях, когда среднемесячный совокупный доход семьи увеличился или уменьшился более чем на 50%", – отметили в ПФУ.

Механизм перерасчета субсидий

Перерасчет производится автоматически

, поэтому обращаться в Пенсионный фонд субсидиантам не нужно. Среднемесячный совокупный доход домохозяйства за III и IV кварталы 2025 года сравнивают с доходами за I и II кварталы 2025 года.

сравнивают с доходами за I и II кварталы 2025 года. Если доходы с июля по декабрь включительно изменились более чем на 50% в большую или меньшую сторону, размер жилищной субсидии пересматривается соответствующим образом, то есть сумма выплаты может как вырасти, так и снизиться.

Кто потеряет льготы на коммуналку

Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляются только при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев не превышает установленного государством порога.

В 2026 году этот предельный уровень дохода составляет 4 660 гривен на одного человека. Показатель вырос по сравнению с предыдущим годом в связи с увеличением прожиточного минимума. В то же время для части граждан даже такое повышение не станет спасительным, если фактический доход превышает эту сумму хотя бы на несколько гривен, право на льготу теряется. Автоматическое переназначение льгот произойдет для тех граждан, которые:

получали льготы в 2025 году с учетом дохода;

не меняли место жительства;

не имеют изменений в составе семьи;

пользуются тем же перечнем жилищно-коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в украинском сегменте соцсетей распространяют информацию о якобы подготовке законопроектов о повышении тарифов на электроэнергию и тепло для населения. Но эти данные не являются достоверными – в Украине мораторий на повышение тарифов действует в течение военного положения и будет действовать еще шесть месяцев после его завершения.

