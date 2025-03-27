Украинка после проверки газовщиков получила 250 тыс. грн штрафа: за что могут наказать любого

В Украине в конце февраля Стрыйский горрайонный суд Львовской области обязал местную жительницу заплатить 249 тыс. 737 грн "доначисленного" объема газа. В ходе проверки газовики заметили семь небольших отверстий.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "В выходном патрубке обнаружено 7 просверленных отверстий диаметром примерно 3 мм, а также заклеенное посторонним прозрачным предметом не до конца сквозное отверстие диаметром примерно 5 мм. Данные повреждения свидетельствуют о том, что потребитель вмешивался в работу счетчика, чтобы без учета потреблять природный газ", – говорится в материалах дела.

Представитель ответчика заявил, что не установлено, кто именно совершил вмешательство в счетчик. Из материалов дела непонятно, по каким причинам счетчик было решено проверить. Ответчика в это время не было, акт составлен в присутствии дочери. Действительно, отверстия в патрубке были, но непонятно, кто и где их сделал, отметил адвокат.

"Имеющиеся повреждения, которые были обнаружены, существенно нарушают процесс измерения и влияют на корректность учета потребленного газа", – заявил в суде эксперт. В результате суд удовлетворил иск и обязал женщину заплатить "Львовгаз" один из самых больших штрафов – 249 тыс. 737 грн.

Проверку счетчиков проходят все украинцы, которые пользуются газом. Как объясняют в Госпотребслужбе, в зависимости от типа счетчика проверка может происходить раз в 2-8 лет. И стоимость такой проверки уже заложена в газовый счет (т.е. дополнительно платить за это не нужно).

"Ответственность за своевременность проведения периодической проверки, обслуживания и ремонта (в том числе демонтажа, транспортировки и монтажа) средств измерительной техники (результаты измерений которых используются для осуществления расчетов за потребленный для бытовых нужд газ), которые являются собственностью физических лиц, общей собственностью совладельцев многоквартирного дома, возлагается на субъектов хозяйствования, предоставляющих услуги по газоснабжению", – объясняют в Госпотребслужбе.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 1 мая отменят специальный тариф на электроэнергию для тех, кто имеет электрическое отопление. Сейчас тариф для такой категории составляет 2,64 грн за кВт*ч на 2000 кВт*ч в месяц (начиная с 2001 кВт*ч нужно платить полный тариф). С 1 апреля тариф, в том числе для такой категории, составит 4,32 грн за кВт*ч.

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