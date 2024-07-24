Украинец вовремя не заплатил за коммуналку: ему начислили 11,3 тыс. грн штрафа
Дарницкий районный суд города Киева обязал киевлянина заплатить 11,3 тыс. грн штрафа за то, что он накопил долг за коммуналку. Кроме того, он обязан заплатить долг: 43,4 тыс. грн.
Об этом говорится в решении суда по делу №753/1966/24. Так, Евро-Реконструкция подала иск о взыскании задолженности за предоставленные жилищно-коммунальные услуги с учетом индекса инфляции и трех процентов годовых, начисленных на сумму задолженности.
Киевлянин накопил 43473 грн долга. Этот долг состоит из следующих составляющих: 14 782 грн 94 коп. - задолженность за услуги поставки горячей воды за период с августа 2017 года и 28690 грн 52 коп. - за теплоснабжение централизованного отопления за период с января 2016 года.
Кроме того, компания потребовала взыскания 8 916 грн. 44 коп. - индекса инфляции и 2464 грн. 11 коп. - трех процентов годовых, начисленных на сумму задолженности, а всего – 54 854 грн. 01 коп.
"Взыскать в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Евро-Реконструкция", 14 782 грн. 94 коп. – задолженности за предоставленные услуги горячего водоснабжения, 28 690 грн. 52 коп. – задолженности за предоставленные услуги централизованного отопления, 8 916 грн. .- инфляционную составляющую долга, 2 464 грн. – три процента годовых, начисленных на сумму задолженности, 3 028 грн. – говорится в решении суда.
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