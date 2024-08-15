Украинец приклеил поврежденную пломбу на газовый счетчик: его через суд вынудили доплатить 148,5 тыс. грн

Запорожский районный суд обязал украинца доплатить за газ 148,5 тыс. грн. В ходе проверки "Запорожгаз" установил, что пломба счетчика была повреждена, а затем ее закрепили клеем. В результате появился доступ к механизму прибора учета. Это и позволило "доначислить" внушительную сумму.

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Об этом говорится в решении суда по делу №317/324/24. Так, работники "Запорожгаза" во время проверки счетчика у одного из потребителей обнаружили, что пломба государственного поверителя с отпечатками тавр о прохождении государственной поверки установлена на соединении счетного механизма и корпуса механически повреждена (разрезана пополам). Пломба была зафиксирована на посадочном месте с помощью клея.

"В результате повреждения пломбы верхняя часть пломбы (с отпечатками тавр, отмечающая год прохождения поверки), вынимается из посадочного места, предоставляющего доступ в работу счетного механизма. В результате выявленных нарушений осуществляется искривление данных учета природного газа. Расход природного газа учитывается с нарушением законодательства. ЗСТ эксплуатируется с нарушением законодательства. Во время проведения экспертизы использовались фото и видео фиксация. Счетчик не пригоден к дальнейшей эксплуатации", – говорится в материалах дела.

"Запорожгаз" всего за три месяца доначислил за газ 148 тыс. 502 грн. При расчете всегда берется максимальный объем газа, который мог потребить клиент. "Письмо вместе с актом-расчетом неучтенного (доначисленного) объема (объема) природного газа и счетом на оплату неучтенного (доначисленного) объема природного газа ответчик не получил, конверт вернулся не врученным с отметкой "адресат отсутствует по указанному адресу", - говорится в материалах.

Суд рассмотрел иск и обязал украинца доплатить за газ 148,5 тыс. грн. Кроме того, еще 3 тыс. грн придется заплатить в качестве компенсации судебного сбора. С этим решением чиновники "Запорожгаза" могут обратиться в исполнительную службу: арестовать имущество и счета должника.

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