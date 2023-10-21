Украинец платил за газ и все равно получил долг: "Нафтогаз" рассказал о том, когда не засчитывает оплату 

"Нафтогаз" может засчитать долг даже тем клиентам, которые вовремя платят по счетам. Речь идет о тех ситуациях, когда клиенты по какой-то причине не указывают в платежах номер лицевого счета.

Об этом "Нафтогаз" сообщил на своей странице в Facebook. "Потребитель некорректно оплачивал за потребленный природный газ, а именно не указывал в назначении платежа свой лицевой счет. Куда попадают деньги в таких случаях? Они хранятся на счете "до выяснения", – рассказали в компании об одном из случаев начисления долга.

В таком случае нужно проводить акт сверки расчетов. В случае неправильно зачисленных оплат от потребителя и при предоставлении полного пакета документов от плательщика для перенесения средств, деньги засчитывают на лицевой счет.

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"Долг может возникнуть, если потребитель не передает показания. В таком случае оператор ГРМ передает нам фактически не потребленный объем газа, а расчетный. В таком случае потребителю следует передать показания счетчика или вызвать контроллера ОГРМ и осуществить контрольное снятие показаний прибора учета", – добавили в компании.

Отметим, чтобы не получить платежку с ошибкой, необходимо самостоятельно вносить показания счетчика с 28-го по 5-е число ежемесячно. Даже если вы не живете в доме и не пользуетесь газом, но не хотите его отключать, ежемесячно нужно подавать актуальное показание счетчика (даже если за месяц цифра не поменялась).

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с октября будут по новым правилам считать тариф на транспортировку газа. Минимальный размер платежки изменится для тех, кто использует минимальное количество голубого топлива.

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