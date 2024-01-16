Украине из-за морозов грозит дефицит электроэнергии: что это означает

В Украине 16 января может возникнуть за день дефицит в энергосистеме на уровне 1%. Причина – рост потребления из-за похолодания и уменьшения объемов производства электроэнергии солнечными электростанциями из-за облачной погоды. Но сейчас производимой электроэнергии хватает для обеспечения поставки.

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Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". В компании призвали украинцев потреблять электроэнергию бережливо.

" Вчера, 15 января, суточный максимум потребления был зафиксирован около 10:00. Он был на 1,3% ниже суточного максимума предыдущего рабочего дня 12 января. Причина – существенное потепление – от -10 °C до -3 °C. Сегодня на 9:30 потребление совпадает с уровнем потребления понедельника 15 января", – говорится в сообщении.

Угроза возникновения дефицита электроэнергии в энергосистеме означает, что когда из-за похолодания потребление электроэнергии начнет стремительно расти, электростанциям будет трудно быстро увеличить ее производство. Поэтому с 9:00 до 19:00 очень важна помощь потребителей – сознательное пользование мощными электроприборами.

Речь идет, в частности, об обогревателях и кондиционерах. Они снизят рост потребления, соответственно, уменьшится нагрузка на электростанции.

Где обесточены населенные пункты 16 января?

К утру из-за непогоды остаются обесточенными более суток 29 населенных пунктов в 2 областях: в Кировоградской – 24, в Николаевской – 5. Восстановление задерживается из-за толстого слоя льда на проводах и большого количества повреждений.

Из-за технических нарушений обесточены потребители в Днепропетровской, Киевской, Сумской области. По боевым действиям и по другим причинам без света остается 380 населенных пунктов. Из-за обстрелов есть новые повреждения в сетях облэнерго в Донецкой, Харьковской областях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцам рекомендовано иметь некоторые вещи на случай отключения электроэнергии. Среди них, в частности, свечи и фонарики с запасом батарей. Лучше всего иметь несколько свечей разных размеров и фонариков на батарейках.

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