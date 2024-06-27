Украина продает ЕС последние киловатты? Фейк об экспорте света удивил главу "Укрэнерго"

Украинцы уверены, что власти продолжают продавать электроэнергию за границу, однако технические перетоки электроэнергии через общую европейскую сеть не следует путать с коммерческими обменами. Проверить реальное состояние экспорта можно на платформе ENTSO-E, где отображаются все планируемые коммерческие обмены электроэнергией между странами.

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Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью hromadske. После начала масштабных атак на энергосистему Украины многие граждане начали подозревать, что государство продолжает экспортировать электроэнергию за границу даже во время отключений.

По словам Кудрицкого, Украина пока не экспортирует электроэнергию. Он отмечает, что все ресурсы используются для обеспечения внутренних потребностей страны. "То, что говорят: Украина экспортирует. Нас обманывают. Нам выключают свет, а сами продают электроэнергию за границу" – это не так. Я с большим удивлением читаю подобные сообщения в соцсетях", – отметил он.

Например, Румыния может транспортировать электроэнергию через Украину в Венгрию из-за слабых связей в своей энергосистеме. Это означает, что электроэнергия заходит в Украину и выходит, не оставаясь.

Как проверить экспорт электроэнергии

Проверить, экспортирует ли Украина электроэнергию, можно с помощью платформы ENTSO-E – европейской сети операторов системы передачи электроэнергии. Вот как это сделать:

зайти на сайт ENTSO-E;

перейти к разделу "Transparency Platform";

выбрать вкладку "Scheduled Commercial Exchanges" (Запланированные коммерческие обмены);

(Запланированные коммерческие обмены); выбрать страну, граничащую с Украиной, в окне слева.

В разделе "Scheduled Commercial Exchanges" можно увидеть данные о планируемых экспортно-импортных операциях с электроэнергией. Эти данные отражают, сколько электроэнергии было куплено или продано между Украиной и другими странами. Например, по состоянию на 27 июня, не было запланировано ни одной продажи электроэнергии из Украины в соседние страны.

Физические перетоки и коммерческие обмены

Важно различать коммерческие обмены и физические перетоки электроэнергии. Коммерческие обмены – это торговля электроэнергией между странами, которая отражается в виде запланированных операций. Физические перетоки могут возникать по техническим причинам, когда электроэнергия временно перетекает через соединенную сеть, не являясь частью коммерческого соглашения.

"Мы работаем в единой европейской энергосистеме, и никаких контрактов на экспорт нет. Но есть технические перетоки, когда мы не потребляем электроэнергию, и есть избыток, она перетекает в ЕС", – ранее объяснял председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков,

Энергосистема не имеет возможности накапливать электроэнергию в больших объемах. Если в какой-то момент производится больше электроэнергии, чем потребляется, ее нужно использовать немедленно. Это означает, что в случаях избытка электроэнергии она может перетекать в соседние страны через единую европейскую энергосистему. Однако это не означает, что Украина целенаправленно экспортирует электроэнергию за границу.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей из-за российских обстрелов и вкладывает все имеющиеся средства в сумме 4 миллиарда гривен для их восстановления, однако общий объем разрушений оценивается в 14-18 миллиардов гривен. Ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в регионах прифронтовых, где объекты энергетики находятся под постоянными обстрелами.

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