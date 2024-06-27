ДТЭК потерял 90% генерирующих мощностей: сколько средств нужно на восстановление

Компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей из-за российских обстрелов и вкладывает все имеющиеся средства в сумме 4 миллиарда гривен для их восстановления, однако общий объем разрушений оценивается в 14-18 миллиардов гривен. Ситуация в энергосистеме остается сложной, особенно в регионах прифронтовых, где объекты энергетики находятся под постоянными обстрелами.

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Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире Общественного. "Мы потеряли 90% генерирующих мощностей ДТЭК Энерго. Вкладываем все имеющиеся у нас средства – 4 млрд грн, для того чтобы восстановиться. Но этого, к сожалению, недостаточно ", – сказал Сахарук.

В настоящее время продолжается активный процесс восстановления разрушенных врагом объектов энергетики. Компания ДТЭК сообщила, что все доступные средства вкладываются в восстановление поврежденных в результате российских обстрелов теплоэлектростанций (ТЭС).

По словам Дмитрия Сахарука, в ближайшие два месяца будут продолжаться ремонты в энергетике, включая плановые ремонты энергоблоков атомных электростанций, а также восстановление тепловых и гидроэлектростанций. Он также подчеркнул, что ситуация в энергосистеме остается очень сложной, особенно в регионах прифронтовых, где объекты энергетики находятся под постоянными обстрелами. Это создает дополнительные вызовы по восстановлению и стабилизации энергетической системы страны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина должна немедленно приступить к строительству распределенной энергетической генерации – небольших электростанций по всей стране. Процесс должен начаться уже во время подготовки к следующему отопительному сезону, ведь российские атаки на энергосистему будут продолжаться.

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