Украина потеряла 40% добычи газа из-за ударов РФ: Reuters подсчитал, сколько топлива придется импортировать

Ракетно-дроновые атаки России на объекты газодобычи в Украине привели к сокращению его объемов на 40%. Поэтому Украина планирует импортировать в феврале и марте до 800 млн кубометров газа.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в этой области. До последней серии ракетно-дроновых атак в Украине добывалось около 52 млн кубометров газа в сутки, а уровень его потребления зимой достигал 110-140 млн кубометров в сутки, причем разница перекрывалась за счет накоплений в газохранилищах.

"В этом отопительном сезоне мы могли бы обойтись без импорта, но атаки на производство заставляют нас импортировать газ для компенсации сокращения внутренней добычи", – сообщил источник Reuters.

Ссылаясь на данные оператора ГТС Украины, журналисты утверждают, что в начале февраля Украина начала наращивать импорт газа. С тех пор его объемы выросли почти в десять раз – более 20 млн кубометров в сутки.

Текущий уровень добычи газа в Украине не разглашается из-за деликатности данных в условиях войны. Но известно, что основные газодобывающие мощности Украины расположены в Харьковской и Полтавской областях, которые из-за близости к границе наиболее уязвимы к российским атакам.

По данным источников СМИ, у Украины есть низкие запасы газа в хранилищах, но запланированные объемы импорта и собственной добычи газа позволят без проблем завершить отопительный сезон без введения ограничений для промышленности и населения. Как известно, он завершается в апреле.

Но закачка газа для следующего зимнего сезона 2025/26 Украине потребуется уже весной – к тому времени нужно будет наполнить газовые хранилища около 13 млрд кубометров газа. На начало нынешнего отопительного сезона в газохранилищах Украины было 12,9 млрд кубометров газа.

Напомним, что в ночь на 20 февраля Россия совершила очередную массированную атаку на газовую инфраструктуру Украины, нанеся повреждения производственным мощностям. Премьер-министр Денис Шмигаль пояснил, что РФ пытается уничтожить газовую инфраструктуру Украины, чтобы оставить страну без собственного газа, а следовательно без отопления, воды и света, повлекшие гуманитарную катастрофу.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в текущем и следующем отопительных сезонах Украина рассчитывает на газ собственной добычи, но необходимость импорта также не исключается. Для этого "Нефтегаз Украины" разработает отдельную стратегию закупок – в случае покрытия дефицита в газотранспортной системе.

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