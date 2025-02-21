Россия сменила тактику ударов по энергетике: Шмыгаль назвал новую цель врага

Страна-агрессор продолжает ракетно-дроновые атаки на объекты украинской энергосистемы, в последнее время сосредоточившись на газовой инфраструктуре. Цель России – оставить Украину без собственного газа и вызвать гуманитарный кризис.

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Об этом во время заседания правительства 21 февраля заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он подчеркнул, что поддерживать энергетику на плаву удается благодаря ежедневному тяжелому труду энергетиков.

"Враг не оставляет попыток уничтожить нашу газовую инфраструктуру, чтобы оставить Украину без собственного газа. Ракетами целенаправленно отражаются на объектах добычи. Атаки происходят фактически каждый день. Несмотря на этот террор, ситуация в энергетике остается контролируемой. Благодарен за это нашим энергетикам", – сказал Шмыгаль.

Он назвал конечной целью РФ – оставить украинские города без отопления, воды и света, повлекшие гуманитарную катастрофу в стране. Премьер напомнил, что с этой целью россияне в последние дни особенно активно атаковали Юг Украины, в частности, Николаев, Херсон и Одессу, в результате чего эти города частично остались без света и отопления. Но благодаря работе энергетиков, в течение суток удалось восстановить теплоснабжение и заживить Николаев. В настоящее время была возобновлена работа двух котельных в Одессе.

Больницы, школы и детские сады уже с отоплением. Специалисты работают над проведением работ по налаживанию внутренних систем отопления в жилых домах", – подчеркнул премьер.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко подтвердил, что РФ хочет остановить добычу украинского газа, поскольку этот вид топлива необходим не только для обеспечения бытовых нужд граждан (газовых плит), но и для централизованного отопления. То есть таким образом россияне стремятся оставить дома украинцев без тепла.

"В то время, как Россия продолжает откровенно врать о том, что не атакует гражданскую критическую инфраструктуру, мы являемся свидетелями того, как сразу несколько ракет целенаправленно атакуют объекты добычи украинского газа. Это откровенный терроризм", – подчеркнул глава Минэнерго.

Следует отметить, что, несмотря на российские атаки, в целом в Украине действуют графики отключений электроэнергии, но только для бизнеса и промышленности. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не планируются.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что в текущем и следующем отопительных сезонах Украина рассчитывает на газ собственной добычи, но необходимость импорта также не исключается. Для этого "Нефтегаз Украины" разработает отдельную стратегию закупок – в случае покрытия дефицита в газотранспортной системе.

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