Отключение света зимой: украинцам рассказали, при каких температурах вернут графики

Этой зимой в Украине возможны отключения света при сильных морозах ниже -10°C на несколько дней. "Укрэнерго" планирует вводить графики ограничений в зависимости от температуры, сохраняя электроснабжение в наиболее критических условиях.

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Об этом сообщил член наблюдательного совета "Укрэнерго" Юрий Бойко на брифинге. Он сообщил, что при стабильной температуре до -5°C Украина может пройти зимний период без значительных ограничений.

Украинская энергосистема, которая еще несколько лет назад могла выдерживать любые зимние температуры, сейчас из-за повреждений инфраструктуры стала зависимой от погодных условий. На сегодняшний день мощности энергетического парка, с учетом темпов восстановления и доступного импортного ресурса, что в настоящее время увеличено до 2100 мегаватт, могут оказаться недостаточными для обеспечения потребностей при чрезвычайно холодных условиях.

Как отмечает Юрий Бойко, продолжается подготовка к возможным сценариям, однако критические холодные дни могут повлечь за собой перебои в энергоснабжении. Во время сильных морозов, когда температура будет опускаться ниже -10°C, а потребности превысят возможности генерации и импорта электроэнергии, "Укрэнерго" будет вынуждено вводить ограничения. Это может включать плановые отключения электроэнергии на разные очереди в зависимости от степени морозов с перерывами от одной до трех очередей.

По словам Бойко, в самые критические дни могут отключать до трех очередей одновременно, что обеспечит энергосистеме возможность сохранять стабильность при минусовых температурах. Однако Бойко отметил, что на основе данных прошедших зим таких очень холодных дней было немного, поэтому "Укрэнерго" рассчитывает избежать массовых ограничений, хотя фактор погодных условий требует быть готовыми к любым сценариям.

Важно отметить, что общая ситуация может усложниться в случае новых обстрелов энергетических объектов, хотя система стабилизирована. Бойко подчеркнул, что существующие повреждения энергетической инфраструктуры оставляют Украину в зависимости от погодных условий, в отличие от довоенного времени, когда система могла адаптироваться к любым холодам.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, этой зимой Киев может остаться без света до 20 часов в сутки. Стабильность электроснабжения зависит от сохранения атомных станций, обеспечивающих более половины энергии страны.

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