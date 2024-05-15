Будут ли украинцам отключать свет по часам: энергетики назвали главное условие

В Украине на данный момент не ожидается полного блэкаута. А вот почасовые графики отключений электроэнергии для населения могут ввести довольно скоро. Это произойдет тогда, когда дефицит тока в энергосистеме станет прогнозируемым. Пока же предупреждать украинцев об отключениях в домах и квартирах нереально, ведь все зависит от объемов потребления, предсказать которые сложно.

Об этом рассказал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко "Радио Свобода". По его мнению, условия для введения почасовых графиков могут возникнуть летом, когда начнется жара.

"Я полного блекаута вообще не вижу вообще. Теоретически все возможно, но пока мы его не видим, это довольно-таки технически невозможно… С точки зрения графиков скажу о нас и о наших регионах. Мы эти графики разработали, мы их обновляли, чтобы было более сбалансировано, мобильно. Будут их применять или не будут – это зависит от дефицита. Я лично думаю, что когда будет достаточно жарко на улице, мы можем столкнуться с применением этих графиков", – объяснил Коваленко.

По его словам, во время отключений 14-15 мая предупредить потребителей был невозможно. Дело в том, что причиной введения ограничений стал рост потребления, который сложно прогнозировать.

"Потребление – это величина, которая не прогнозируема на сто процентов, оно гуляет. И, по-моему, просто не ожидали, что так возрастет потребление. То есть, вынуждены были на несколько часов ввести ограничения аварийные для населения. Конечно, мы все ждем той схемы, которая работала последние два года, когда есть понятный дефицит и когда НЭК ("Укрэнерго". – Ред.) доводит до каждого ОСР (операторы системы распределения, облэнерго. – Ред.) ограничения в регионе. И уже ОСР внутри области или города балансирует – за счет достаточно прогнозируемых графиков", – отметил Коваленко.

Как сообщал OBOZ.UA, хоть отключения света 14-15 мая были кратковременными, они напоминают украинцам: масштабные проблемы с электроэнергией не исключены. Следовательно, стоит быть готовыми к долгим отключениям света.

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