Цены выросли до 99%: украинцы бросились скупать зарядные станции

В октябре 2025 года цены на зарядные станции и генераторы в Украине резко выросли. Bluetti AC180P подорожала с 21 500 грн до 34 700 грн (+61%), Bluetti AC70P – с 15 300 грн до 23 500 грн (+53%), а генератор Champion CPG4000DHY-DF-EU – с 17 900 грн до 35 600 грн (+99%). Основными причинами роста эксперты называют атаки на энергосистему, резкое увеличение спроса и ожидаемое зимнее повышение потребности в энергоустройствах.

Об этом пишет Forbes. Последние месяцы украинский рынок зарядных станций и генераторов переживает нестабильность цен, обусловленную как внешними, так и внутренними факторами.

Российские атаки на энергетическую инфраструктуру страны вызвали очередные скачки спроса на устройства резервного питания, что привело к резкому подорожанию товаров – некоторые модели подорожали более чем на 60% по сравнению с сентябрем 2025 года.

И.о. главы Государственной налоговой службы Леся Карнаух отметила, что цены на отдельные устройства подскочили даже на 2000 грн за два часа после массированных атак на Киев в ночь на 10 октября. Налоговая обратилась к продавцам с призывом воздерживаться от искусственного завышения цен, однако конкретных решений во время встречи с крупнейшими сетями электроники не объявляли. За десять дней после инцидента ситуация на рынке оставалась практически без изменений.

Ритейлеры объясняют рост цен естественным колебанием спроса и сезонными факторами. Руководитель стратегических коммуникаций сети Comfy Антон Одарюк отмечает, что продажи зарядных станций и павербанков резко растут сразу после атак на энергосистему, а дефицит товара на рынке заставляет поставщиков быстро повышать цены. Наибольший спрос в сентябре наблюдался на модели мощностью 2000 Вт, которая обеспечила около 30% всех продаж.

Статистика Forbes Ukraine показывает, что за 2025 год средняя стоимость топ-10 самых популярных зарядных станций снизилась на 14%, однако в октябре цены выросли в среднем на 28%. Наиболее заметное подорожание наблюдалось в моделях Bluetti AC180P (+61%), Bluetti AC70P (+53%) и EcoFlow River 2 Mx (+26%). Среди генераторов лидером роста стал Champion CPG4000DHY-DF-EU – +99%.

По словам совладельца сети "Кибернетики" Дениса Савченко, ситуация связана с предыдущим высоким спросом и массовыми закупками товара после летних отключений света в 2024 году. Тогда цены на зарядные станции падали даже ниже себестоимости из-за избытка товара на складах. После новых атак спрос вырос, и цены вернулись на уровень закупочной стоимости плюс минимальная маржа.

Аналитики советуют покупать зарядные станции заблаговременно, не ожидая массированных обстрелов, выбирать модели с энергосберегающими режимами, сертификацией безопасности и функцией автоматического выключения. Отмечается, что это позволяет экономнее использовать электроэнергию во время длительных перебоев с питанием и избежать существенных переплат.

