Цены на жилье в Киеве существенно упали: в каком районе выгоднее покупать квартиру

В Киеве существенно снизились цены на новое жилье. За последний месяц средняя стоимость квадратного метра в новостройках столицы упала на 8 400 грн - с 58 700 до 50 300 грн. Это означает, что цены снизились на 14,31%.

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Об этом сообщает M2bomber. По их данным, за полгода квадратный метр в новом жилье подешевел почти на 8000 грн, что составляет 18,77%. В целом, аналитики отмечают, что чаще всего квадратные метры в новых квартирах Киева продают в среднем по 20 800 грн.

Объявлений с такой ценой зафиксировано 8,2%. Также часто встречаются цены:

23 400 грн – 7,2%;

– 7,2%; 26 000 грн – 5,7%;

– 5,7%; 18 200 грн – 4,3%.

Цены по районам Киева

В целом стоимость квадратного метра в новостройках по районам Киева колеблется от 38 000 до 108 950 грн. В самом дорогом районе столицы за деньги, которые нужно заплатить за один квадратный метр, можно купить почти три квадратных метра в самом дешевом районе.

Высокие цены зафиксированы в Печерском районе – в среднем 108 800 грн. Дальше идут (от самого дорогого до самого дешевого):

Шевченковский район – 62 850 грн;

– 62 850 грн; Голосеевский район – 51 750 грн;

– 51 750 грн; Оболонский район – 50 175 грн;

– 50 175 грн; Подольский район – 48 850 грн;

– 48 850 грн; Святошинский район – 47 850 грн;

– 47 850 грн; Соломенский район – 40 850 грн;

– 40 850 грн; Днепровский район – 44 500 грн;

– 44 500 грн; Дарницкий район – 41 900 грн;

– 41 900 грн; Деснянский район – 40 050 грн.

Цены на вторичном рынке

За последние полгода выросли цены и на вторичном рынке столичного жилья. В конце мая средняя стоимость квадратного метра в таких квартирах составляла 57 730 грн, что почти на 5 000 грн больше, чем за шесть месяцев раньше.

Для однокомнатных квартир чаще всего выставляют стоимость квадратного метра в 54 000 грн, что составляет 8,4% объявлений о продаже. В самом дешевом сегменте найти квартиры по цене квадратного метра в 15 000 грн достаточно сложно – таких объявлений всего 0,1%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у украинцев есть несколько недель для уплаты налогов на недвижимость. Квитанции-сообщения они должны получить до 1 июля. Размер налога зависит от площади недвижимости, а также от минимальной зарплаты.

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