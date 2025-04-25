Тариф на газ в Украине с первого мая: названа стоимость кубометра

В Украине тариф на газ составляет 7,96 грн за кубометр для 98% населения и с 1 мая 2025 года не изменится. Цена была установлена до 30 апреля 2024 года, однако недавно "Нафтогаз" решил продлить тарифный план до конца апреля 2026-го.

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Как отмечает "Нафтогаз", решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на газ. В то же время, Нафтогаз призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы Нафтогаз, продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене - 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальна до 30 апреля 2026 года", - говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаза", в Украине работают еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нефтегаза".

Когда могут поднять цены на газ

В Меморандуме с МВФ говорится, что Украина должна в течение шести месяцев после завершения военного положения разработать план либерализации рынков газа и электроэнергии. Такие термины полностью соответствуют Закону "О меморандуме...".

"Потенциальные мероприятия по реформированию, как только позволят условия, включают постепенное дополнительное повышение тарифов (с учетом новой тарифной методологии и социальных соображений), внешнее финансирование и прозрачная и исключительная прямая бюджетная поддержка ГП в энергетическом секторе при условии наличия бюджетных ресурсов. После завершения войны повестка дня реформ в энергетическом секторе, среди прочего, потребует возобновления и усиления конкуренции на оптовом и розничном рынках газа", – говорится в меморандуме.

Отдельно в документе отмечено, что обеспечение устойчивости "требует постепенного повышения тарифов на газ и электроэнергию до возмещения расходов". Каким будет уровень "компенсации расходов" через шесть месяцев после войны - никому не известно.

Ситуация с газом может быть значительно лучше, чем с электроэнергией. До полномасштабной войны в Украине уже были либерализированы цены на газ для населения. Тогда на рынке работали десятки разных поставщиков, при этом у "Нафтогаза" была незначительная доля рынка (большинство поставок было сосредоточено в руках облгазов Дмитрия Фирташа). Однако в 2022 году ситуация кардинально изменилась. Облгазы Фирташа передали "Нафтогазу". Теперь 98% рынка газа для населения сосредоточено в руках НАК.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживания (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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