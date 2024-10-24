Тариф на газ в Украине с 1 ноября: сколько будет стоить кубометр

В Украине до конца апреля будущего года стоимость газа для населения не изменится. Однако количество компаний, снабжающих топливо бытовым потребителям, в сентябре сократилось. Так что с 1 ноября будут действовать меньше предложений.

Видео дня

Об этом сообщает издание ГазПравда. Кабинет министров официально продлил действие спецобязанностей (ПСО) по поставкам газа. Согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона , то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн 42 коп до 16 грн 50 коп за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп за куб.

Тариф на доставку газа пересчитают

С 2025-го тариф на доставку газа будет перечислен для всех. Сам тариф на доставку не изменился, однако в платежке также учитывают и объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

Итак, в ваших интересах убедиться, что в эту газовую статистику вошли лишь актуальные данные о реально потребленном топливе. Сами тарифы на распределение газа во время войны не изменятся. Эти тарифы разные в зависимости от оператора газораспределительной сети. Его можно найти на сайте своей компании. Неизменность тарифа не означает, что сумма не изменится.

Помимо самого тарифа, также влияет и объем потребления. Общие объемы потребления газа в течение предыдущего газового года делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если вырос объем потребления, больше придется платить и за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине колеблется от 0,38 до 2,39 грн за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро. Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!