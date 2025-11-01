Тариф на газ в Украине с 1 ноября: озвучена стоимость кубометра

В Украине с 1 ноября, как и в октябре, на рынке газа для населения присутствуют 9 поставщиков. 4 предлагают только годовую цену. Еще 5 компаний предлагают и годовую, и месячную – переменную. Месячная цена в ноябре колеблется от 8,46 до 29,99 грн за кубометр.

Об этом сообщает издание ГазПравда. Стоимость кубометра газа для населения в рамках годовых тарифов колеблется от 7,79 до 9,99 грн.

Напомним, что базовыми являются именно годовые тарифы. А подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или более 12 млн домохозяйств) "голубое топливо" поставляет ГК "Нафтогаз Украины". Ее годовой тариф, который будет действовать как минимум до апреля 2026 года - 7,96 грн за куб.

Цена на газ в ноябре 2025 года:

ТОВ "ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУПП" – 7,799

ТОВ "ГК "НЕФТЕГАЗ УКРАИНЫ" – 7,96

ТОВ "ТЕРНОПИЛЬОБЛГАЗ СБЫТ" – 7,96

ТОВ "ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД" – 7,98

ТОВ "ГАЛНАФТОГАЗ" ПП "ОККО КОНТРАКТ" – 7,99

ТОВ "ЛЬВОВЭНЕРГОСБЫТ" – 8,20

ТОВ "КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ" (YASNO) – 8,46

ООО "РИТЕЙЛ СЕРВИС" ТМ "СвітлоГаз" – 9,99

Цена на газ установлена "Нафтогазом" до конца апреля 2026-го. Как отмечается, решение о неизменности цены принято с учетом действующего моратория на повышение цен на природный газ. В то же время ведомство призывает потребителей ответственно относиться к расчетам.

"Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", являющаяся частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

