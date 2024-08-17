Тариф на газ в Украине: названа дата возможного повышения цен

В Украине тариф на газ могут повыситься только с мая 2025 года. Однако это произойдет только в том случае, если к этому моменту закончится война и будет отменено военное положение.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Так, по меньшей мере, до мая 2025-го каждый кубометр газа будет стоить 7,96 грн. При этом пока действует военное положение, повышение тарифа на эту коммунальную услугу запрещено мораторием. Отметим, что в моратории говорится, что в Украине до момента окончания военного положения не могут повышать цены только на газ и отопление.

НБУ прогнозирует повышение тарифов в 2025-м

Как говорится в инфляционном отчете НБУ, ожидается постепенное повышение акцизов и тарифов ЖКХ в 2025-м, однако сроки и параметры корректировки последних неопределенны и, соответственно, риск для прогноза инфляции. То есть НБУ только ожидает роста тарифов, однако не влияет на эти решения и не знает точных дат.

"Прогноз построен на предположении о неизменности отдельных тарифов на услуги ЖКХ (газ, отопление и поставка горячей воды) в течение 2024 года. Однако сложное состояние в энергетике и государственном бюджете, вероятно, обусловят постепенную корректировку тарифов в следующих годах. Ожидается, что с 2025 года начнется постепенное приведение тарифов к их экономически обоснованным уровням", – говорится в прогнозе.

Как изменились тарифы на коммуналку

В Украине за последний год – с мая 2023-го по май 2024-го – коммунальные тарифы увеличились в целом на 18,6%. Такое подорожание потянула за собой электроэнергия, тариф на которую вырос сразу на 63,6%.

А цена ряда других услуг осталась на прежнем уровне, сообщили в Госстате. Там отметили: кроме электроэнергии, также подорожали:

услуги по управлению многоквартирными домами – на 9%;

содержание и ремонт жилья – на 4%;

уборка мусора – на 3,1%.

В то же время тарифы сразу на ряд позиций остались на прежнем уровне. Это:

водоснабжение;

канализация;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Напомним, в Украине еще с 2022 года действует мораторий на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Это может быть отменено только в 2025 году, говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка.

Поэтому, даже если бы было желание, для повышения тарифа на газ нужно изменять закон. Действующий тариф продлили до 30 апреля 2025 года.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, руководитель службы энергетической компании в Черновицкой области присвоил 2,2 млн грн на поставках электроэнергии. Ресурс для освещения одного из городов подавали по завышенным ценам, сверх установленного тарифа.

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