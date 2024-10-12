Тариф на газ в Украине: когда могут перечислить стоимость кубометра, названа дата

Тариф на газ в Украине могут повыситься с 1 мая 2025 года, но при условии, что к этому времени закончится война. Так, во время военного положения тариф на газ повышать запрещен.

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Как объясняют в "Нафтогазе" (они поставляют голубое топливо 98% украинцев), цена тарифного плана "Фиксированный" (7,96 грн/м³ по НДС) зафиксирована на целый год. Период действия с 1 мая 2024 по 30 апреля 2025 включительно.

Тариф на доставку газа перечислят

С 2025-го тариф на доставку газа будет перечислен для всех. Сам тариф на доставку не изменился, однако в платежке также учитывают и объем потребления за газовый год, закончившийся в сентябре 2024-го.

"Важно вовремя передавать показания газового счетчика. Однако именно в начале октября это особенно важно. Ведь в сентябре завершается так называемый газовый год. И именно от потребленного объема с 1 октября 2023-го по 30 сентября 2024 года будет зависеть, сколько вы будете платить за доставку голубого топлива в 2025 году", – говорится в сообщении.

Итак, в ваших интересах убедиться, что в эту газовую статистику вошли лишь актуальные данные о реально потребленном топливе. Сами тарифы на распределение газа во время войны не изменятся. Эти тарифы разные в зависимости от оператора газораспределительной сети. Его можно найти на сайте своей компании. Неизменность тарифа не означает, что сумма не изменится.

Помимо самого тарифа, также влияет и объем потребления. Общие объемы потребления газа в течение предыдущего газового года делят на 12 месяцев и умножают на тариф. Если вырос объем потребления, больше придется платить и за доставку газа.

Стоимость транспортировки газа в Украине колеблется от 0,38 до 2,39 грн за кубометр и зависит от региона. Чем больше потребителей, тем ниже тариф, поскольку расходы на поддержку газовой инфраструктуры распределяются между большим количеством людей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, клиенты "Нафтогаза" могут снизить свой счет за газ, получив скидку в 1%. Для этого им нужно своевременно рассчитываться с компанией – до 15 числа каждого месяца.

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