Тариф на газ с 1 июня: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 июня не изменится. Абсолютное большинство клиентов будет платить за кубометр 7,96 грн. Стоимость кубометра зависит от поставщика.

Об этом говорится в сообщении "ГазПравды". "Как и в два предыдущих сезона стоимость газа для населения не вырастет. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. В зависимости от поставщика, стоимость кубометра голубого топлива будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн", – говорится в сообщении издания.

Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика (Эру Людям и Галнефтегаз) на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август 2024 года.

Напомним, что подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

"Эру Людям" – 7,70

"Энерджи Трейд Груп" – 7,799

"Нафтогаз Украина" – 7,96

"Тернопольоблгаз Сбыт" – 7,96

"Прикарпат Энерго Трейд" – 7,98

"Полтавагаз Сбыт" – 7,99

"Галнефтегаз" – 7,99

"Львовэнергосбыт" – 8,20

"Киевские энергетические услуги" – 8,46

"Днепровские энергетические услуги" – 8,46

"Аскания Энерджи" – 9,95

"Ритейл Сервис" – 9,99

Що буде з тарифом на електроенергію

Тариф с 1 июня подняли с 2,64 до 4,32 грн за 1 кВт*ч. Без дифференциации, то есть несмотря на объем потребления (первый вариант предусматривал возможность оставить действующий тариф для потребляющих до 100 кВт*ч в месяц).

Следовательно, с 1 июня суммы в платежках вырастут следующим образом:

при потреблении 100 кВт*ч в месяц ежемесячно нужно будет платить 432 грн вместо 264 грн (сумма вырастет на 168 грн).

в среднем украинская семья будет платить на 282,24 грн в месяц больше (725,76 грн вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч);

вместо 445,52 грн с учетом среднего по стране потребления в 168 кВт*ч); при потреблении 300 кВт*ч придется платить 1296 грн в месяц (было 792 грн, платежка вырастет на 504 грн).

Повышение тарифов должно увеличить поступление в бюджеты "Энергоатома" и "Укргидроэнерго". Средства потратят, в том числе, на восстановление после российских атак. При этом на графики отключения электроэнергии размер тарифов никак не может повлиять. На восстановление требуются миллиарды долларов и около двух лет.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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