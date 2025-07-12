Тариф на газ с 1 августа: сколько будет стоить кубометр

В Украине тариф на газ с 1 августа для 98% украинцев, получающих газ от "Нафтогаза", не изменится – она составит 7,96 грн за кубометр. В то же время стоимость может измениться у мелких поставщиков.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. "Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины", которая является частью Группы "Нафтогаз", продолжит поставлять газ для украинских семей по неизменной цене – 7,96 грн за кубометр. Это предусматривает тарифный план "Фиксированный" для бытовых клиентов. Цена будет актуальной до 30 апреля 2026 года", – говорится в сообщении компании.

Кроме "Нафтогаз", в Украине работает еще ряд поставщиков голубого топлива. Однако около 98% всех бытовых потребителей пользуются услугами именно "Нафтогаза".

Что будет с газом

На этот раз в оценки Summer Outlook, которые представили Dixi Group, включили и ситуацию с газом. Россия во время отопительного сезона едва ли не впервые массово атаковала газовую инфраструктуру Украины. Вместе с тем "Нафтогаз" накопил в прошлом году рекордно малые запасы газа. Это привело к необходимости импортировать голубое топливо в период высоких зимних цен.

Задача на лето – накопить запасы на следующий отопительный сезон. Если к зиме не готовиться летом, это не только заставит больше платить за импорт зимой, но и создаст риски дефицита газа. Веерные отключения населения практически невозможны. В то же время есть возможность ограничивать потребление предприятий.

"Оптимистический сценарий" предусматривает увеличение темпов закачки до 32 млн кубометров в сутки уже начиная с июня и восстановление добычи газа до уровня 2024-го. К 1 ноября в хранилищах будет 15 млрд кубометров.

"Средний сценарий" также предусматривает наращивание темпов закачки газа, но уже до 24 млн кубометров в сутки с июня. В то же время добыча предполагается на уровне 10% меньшем, чем было в 2024-м. Это может произойти из-за новых атак или невозможности полного восстановления. Запасы в хранилищах по состоянию на 1 ноября будут достигать 13,02 млрд кубометров.

"Пессимистический сценарий" предусматривает высокий риск дефицита газа зимой. Главные факторы – продолжение интенсивных ударов по инфраструктуре, проблемы с финансовым обеспечением импорта, а также существенный рост летнего спроса за счет энергогенерации. Если этот сценарий реализуется, на 1 ноября запасы будут на уровне 10,29 млрд кубометров.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

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