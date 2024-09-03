Тариф на газ и электроэнергию в Украине: сколько придется платить с 1 сентября за кВт*час и кубометр

В Украине тариф на газ и электроэнергия в сентябре не изменится. Стоимость кубометра газа будет составлять 7,96 грн., тогда как за кВт*ч электроэнергии придется заплатить 4,32 грн.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Стоимость электроэнергии в августе не изменится по сравнению с июлем и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Действующий тариф будет актуален по меньшей мере до 1 мая 2025-го. При этом кубометр газа обойдется в 7,96 грн.

"Таких планов нет. О повышении тарифа: 31 мая Кабмин одобрил решение о продлении действия положения о возложении специальных обязанностей (ПСО) на участников рынка электроэнергии, согласно которому устанавливается единая фиксированная цена для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей на уровне 4,32 грн/кВт*ч до 30 апреля 2025 года", – рассказала OBOZ.UA заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Остальные газоснабжающие компании также не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в пределах своих годовых тарифных предложений для бытовых потребителей. Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на сентябрь обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа для населения в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

Что будет с тарифом на газ

В Украине поставщики газа обнародовали тарифы на сентябрь. Большинство украинцев будут покупать голубое топливо с неизменным тарифом 7,96 грн за кубометр.

Как пишет ГазПравда, согласно решению правительства, до конца следующего отопительного сезона, то есть 30 апреля 2025 года, цены на газ для потребителей гарантированно не изменятся. Речь идет, в частности, о бытовых потребителях, то есть населении, а также производителях тепла, электричества и операторов газораспределительных систем.

В зависимости от категории потребителей стоимость "голубого топлива" от Нафтогаза будет колебаться от 7 грн. 42 коп. до 16 грн. 50 коп. за кубометр. Для населения же газ и дальше будет стоить 7 грн 96 коп. за куб. Напомним, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет именно Нафтогаз Украины. Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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