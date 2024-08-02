Тариф на газ и электроэнергию до конца 2024-го: озвучена стоимость кВт*ч и куб.м

В Украине стоимость электроэнергии и газа не будет меняться, по меньшей мере, до конца отопительного сезона. Следовательно, стоимость кубометра газа для большинства украинцев составит 7,96 грн. В то же время за кВт*ч электроэнергии нужно платить 4,32 грн.

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Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Тарифы на газ опубликованы на год (до мая). Также до конца апреля 2025-го был установлен тариф на электроэнергию. Следовательно, стоимость коммунальных услуг не будет меняться.

Что с тарифом на электроэнергию

Текущий тариф был принят до мая 2025 года. До этого момента его не будут просматривать, пояснили OBOZ.UA в Минэнерго. Вероятно, в следующем году стоимость электроэнергии будет зависеть от ряда факторов, и сейчас (в условиях полномасштабной войны) это практически невозможно спрогнозировать.

В то же время отключения электроэнергии никак не зависят от тарифа. До повышения цен в соцсетях распространяли теорию сговора о том, что электроэнергию отключают, чтобы "подготовить" к росту цен.

Мол, лучше платить больше, но иметь доступ к току. Однако с наступлением жары в июле ситуация с отключениями только обострилась, несмотря на повышение тарифа с июня.

Что с тарифом на газ

Цены на природный газ для бытовых потребителей, то есть население остаются стабильными. Газоснабжающие компании не изменили стоимость кубометра "голубого топлива" в рамках своих годовых тарифных предложений.

Как и в предыдущие месяцы, свои ценники на август обнародовали 12 поставщиков. Стоимость кубометра газа в зависимости от газоснабжающей компании будет колебаться от 7,7 до 9,99 грн.

Впрочем, подавляющему большинству украинских бытовых потребителей (98%, или 12 млн домохозяйств) газ в настоящее время поставляет "Нефтегаз Украины". Его цена – 7,96 грн за кубометр – будет действовать, по меньшей мере, до конца апреля 2025 года.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что в Украине с началом массовых стабилизационных отключений распространяют мифы о якобы экспорте электроэнергии в период ограничений. Такие утверждения скорее напоминают теорию заговора, потому что для этого необходимо фальсифицировать данные европейской платформы, подкупить украинских чиновников, чиновников в соседних странах ЕС и всех энергетиков, причастных к импорту и экспорту.

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