Тариф на электроэнергию с 1 марта: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию с 1 марта 2025 составит 4,32 грн. Действующий тариф будет действовать, по меньшей мере, до апреля. Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика.

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Постановление Кабмина №632, которым предусмотрен тариф на электроэнергию в размере 4,32 грн за кВт*ч, действует до 30 апреля 2025 года. Далее есть несколько вариантов: либо стоимость тока увеличат, либо срок действия постановления продлят еще год. Опыт прошлых лет показал, что обсуждения увеличения тарифа на электроэнергию обычно финализируются уже в мае, а стоимость тока растет с июня-июля.

Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. В Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23.00 до 7.00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00.

Сколько стоит электроэнергия в Украине и ЕС?

В Украине все еще один из самых низких тарифов на электроэнергию в Европе. Среди 39 стран (смотрите инфографику), данные о которых собирает Евростат, в 29 странах тариф на ток выше, а в 9 – меньше. В частности, меньше платят жители Турции, Грузии, Боснии и Герцеговины, Сербии, Венгрии, Черногории, Албании, Северной Македонии и Болгарии. В последней стране тариф почти соответствует украинскому уровню. Стоит отметить, что Евростат в своей статистике использует данные еще за 2024 год, следовательно, некоторые цифры, использованные по сравнению, уже могли устареть.

Например, в соседней Молдове с января 2025 года тариф на электроэнергию повысили до 4,1 леев за кВт*ч, или до 10,3 грн. Правда, это, скорее, временный вынужденный шаг. Молдавская ГРЭС находится в Приднестровье и использовала для генерации бесплатный российский газ. С 1 января 2025 года Россия перестала поставлять голубое топливо в пророссийскую непризнанную республику Приднестровья. Теперь Молдова покупает ток в Румынии. Однако Молдова готова с помощью ЕС поставлять газ в Приднестровье, поэтому работу ГРЭС могут возобновить.

После войны Украине придется инвестировать значительные средства в восстановление и усиление своей энергетической независимости. В то же время, экономическая ситуация будет оставаться сложной, поэтому средств для того, чтобы компенсировать более низкие тарифы для населения, может не хватать. Повышение тарифов на электроэнергию неизбежно, однако, по крайней мере, в ближайшее время планов пересмотра цен нет.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки, обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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