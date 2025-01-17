Тариф на электроэнергию перепишут при единственном условии: когда могут поднять плату за киловатты

Действующий в Украине тариф на электроэнергию для населения не планируют пересматривать как минимум до окончания текущего отопительного сезона. Но при форс-мажорных обстоятельствах (например, при условии масштабных разрушений энергетической инфраструктуры) стоимость света может вырасти.

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Об этом министр энергетики Герман Галущенко заявил в Верховной Раде во время Часа вопросов к правительству, который 17 января транслировал канал "Рада". Тарифы и на газ и его распределение тоже останутся в силе.

"На сегодняшний день тариф, который установлен на этот отопительный сезон, мы не планируем увеличивать. Это мы говорим сейчас о тарифе для населения. По тем расчетам, которые мы видим уже по факту прохождения за полгода, когда этот тариф был введен, он позволяет сбалансировать финансовый рынок и не накапливать долгов именно в этом сегменте", – сказал глава Минэнерго.

Галущенко уверяет, что предпосылок к пересмотру тарифов нет. Но при этом он допустил, что электричество все же может опять подорожать, но уже по вине России.

"Я не вижу никаких предпосылок. Разве что уровень разрушений будет такой, что просто они уже физически не смогут удерживать. Например, "Укрэнерго" – тарифная организация, все восстановления делает за собственные средства. Поэтому это должно быть уже такое глобальное разрушение, чтобы поднять этот вопрос", – объяснил министр.

Напомним, что до конца отопительного сезона тариф на электроэнергию составляет 4,32 грн за 1 кВт*ч. При этом владельцы двухзонных счетчиков могут платить за свет, потребленный с 23:00 до 7:00, 2,16 грн за 1 кВт*ч. Также украинцы могут установить трехзонный счетчик и платить в ночное время 1,728 грн за кВт*ч, но плата за свет в дневной период вырастет до 6,48 грн за кВт*ч.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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