Тариф на электроэнергию с 1 января: сколько будет стоить кВт*час

В Украине с 1 января 2025-го тариф на электроэнергию будет составлять 4,32 грн за 1 кВт*ч. Он не изменится как минимум до конца отопительного сезона.

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Об этом говорится в материале OBOZ.UA. При этом украинцы, установившие двухзонный счетчик, в ночной период могут платить за свет по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч.

Так, в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право купить многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу в 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщают на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Какие еще тарифы действуют

Платить меньше электроэнергии можно владельцам многозонного счетчика. Так, с двухзонным тарифом в период с 23:00 до 07:00 можно платить за ток вдвое меньше: 2,16 грн. А с трехзонным счетчиком действуют три тарифа:

тариф с 23.00 до 07.00 (ночной) – 1,728 грн за кВт*ч;

тариф с 7:00-8:00/11:00-20:00/22:00-23:00 (полупиковый) – 4,34 грн за кВт*ч;

тариф с 8:00-11:00/20:00-22:00 (пиковый) – 6,48 грн за кВт*ч.

Трехзонный счетчик следует устанавливать только если у вас значительное потребление и вы можете контролировать период потребления, например, не пользоваться током с 08.00 до 11.00 и с 20.00 до 22.00.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали посылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем. С 2024-го такая услуга обязательна. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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