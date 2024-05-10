Тариф на электроэнергию могут повысить в июне: сколько будет стоить кВт*ч

В Украине тариф на электроэнергию могут повысить уже с 1 июня. При этом по разным оценкам цена може вырасти примерно на 30%.

По информации OBOZ.UA, тариф на ток может быть повышен уже с 1 июня. К этому периоду за каждый 1 кВт*ч нужно будет платить 2,64 грн. Летом же цена может, по разным сценариям, достичь около 3-3,5 грн.

Окончательное решение не принято, однако в правительстве рассматривают несколько вариантов. Например, в профильном комитете Рады звучало предложение для крупных потребителей поднять тариф до уровня себестоимости генерации и доставки (а это уже может быть более 3,5 грн за 1 кВт*ч).

Правда, здесь вопрос, кого считать большими потребителями. С одной стороны, владельцы больших домов действительно тратят на освещение, многочисленные электроприборы, теплый пол, работу насосов, котлов гораздо больше, чем проживающие в небольших квартирах. Но в то же время жильцы многоэтажек без газа также тратят большое количество электроэнергии, особенно в зимний период.

Второй вариант повышения тарифа: поднять цену для всех потребителей до уровня около 3 грн за1 кВт*ч. Существенного роста цены, по всей вероятности, не будет.

Потенциал для экономии в Украине значителен. Эффективное потребление могло значительно сократить объемы и если не спасти от отключений, то хотя бы значительно сократить их продолжительность. В "Укрэнерго" просят каждого украинца экономить ток хотя бы три часов в сутки: с 20:00 до 23:00.

В этот период важно:

не пользоваться мощными энергоприборами (обогревателями, кондиционерами, стиральными машинами, сушилками, утюгами, электрическими духовыми шкафами и т.п.). Перенесите потребление на более позднее (после 23:00) или раннее (до 20:00) время;

отказаться от "фонового потребления". Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию;

Свет, телевизор, несколько компьютеров – многие приборы в квартире вечером часто работают "фоново". Это привычное для многих потребление фактически "даром" сжигает электроэнергию; установите себе двухзонный счетчик. Тогда в период с 23:00 до 07:00 вы сможете платить за электроэнергию по тарифу, вдвое ниже. Это создаст стимул экономить электроэнергию в период пикового потребления не только для поддержки энергосистемы, но и для собственной экономии.

Как ранее писал OBOZREVATEL, США рекомендует Украине либерализовать тарифы на газ и электроэнергию. В этом случае компании смогут самостоятельно повышать тарифы.

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