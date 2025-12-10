Света не будет по 11,5 часов: обнародованы графики отключений для Киева на четверг

В четверг, 11 декабря, в Киеве снова будут отключать электроэнергию, причиной этого являются последствия российских обстрелов. Для большинства очередей предусмотрено три периода отключений в течение суток, для нескольких – два.

Новые графики вечером в среду опубликовала пресс-служба ДТЭК в Telegram. Отмечается, что ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому графики могут обновить.

В общей сложности в четверг жители украинской столицы не смогут пользоваться электроприборами минимум 11 с половиной часов. Это минимальное суммарное время отключений.

Дольше всего без света – 17 часов за день – будут очереди 2.1 и 2.2.

Самое длинное непрерывное время без света, согласно графикам на 11 декабря, составит 7 часов. Самый короткий период – три с половиной часа.

Когда в Киеве не будет света в четверг, 11 декабря

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о длительности отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине в четверг, 11 декабря, отключения электроэнергии будут применяться во всех областях страны. При этом общий объем ограничений не раскрывается второй день подряд. Отмечается также, что по всей Украине будут действовать ограничения мощности для промышленности.

