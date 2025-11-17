Света не будет по 10,5 часа: опубликованы графики отключений для Киева на вторник

В Киеве отключения электроэнергии 18 ноября будут продолжаться в течение всех суток. Всего будут действовать шесть очередей отключений. Узнать свою можно на сайте поставщика тока. Свет будут выключать иногда трижды в сутки.

Как говорится в сообщении ДТЭК, для некоторых света не будет по 10,5 часа. Такое отключение согласно графику предусмотрено для очередей 4.1, 4.2 и 3.1.

Для очередей 5.2 и 6.1, согласно графикам отключений, свет будет отсутствовать чуть меньше, 9 часов.

Самое короткое отключение продлится 5 часов в течение суток (очередь 5.1).

Где проверить графики отключений в Киеве

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону. Кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов, как и раньше, будут введены почасовые отключения электроэнергии. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно для 1,5-4 очередей. Это означает, что без света будут находиться до двух третей потребителей одновременно.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.

