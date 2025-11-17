Света не будет по 10,5 часа: опубликованы графики отключений для Киева на вторник
В Киеве отключения электроэнергии 18 ноября будут продолжаться в течение всех суток. Всего будут действовать шесть очередей отключений. Узнать свою можно на сайте поставщика тока. Свет будут выключать иногда трижды в сутки.
Как говорится в сообщении ДТЭК, для некоторых света не будет по 10,5 часа. Такое отключение согласно графику предусмотрено для очередей 4.1, 4.2 и 3.1.
Для очередей 5.2 и 6.1, согласно графикам отключений, свет будет отсутствовать чуть меньше, 9 часов.
Самое короткое отключение продлится 5 часов в течение суток (очередь 5.1).
Где проверить графики отключений в Киеве
Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону. Кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".
Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:
- перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;
- указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).
Кроме того, абоненты могут узнать о графиках отключений с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет. Можно обратиться по телефону:
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.
Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов, как и раньше, будут введены почасовые отключения электроэнергии. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно для 1,5-4 очередей. Это означает, что без света будут находиться до двух третей потребителей одновременно.
Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия изменила тактику ударов по энергетике, делая акцент на баллистических и комбинированных атаках, из-за чего значительная часть ракет прорывается к объектам генерации и критической инфраструктуры. Отмечается, что система остается управляемой, но стабилизирующие отключения неизбежны для сохранения ее целостности и безопасности работы.
