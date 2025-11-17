Будут действовать круглосуточно: "Укрэнерго" объявило графики отключений света на 18 ноября
В Украине во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов по-прежнему будут введены почасовые отключения электроэнергии. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно для 1,5-4 очередей. Это означает, что без света будут находиться до двух третей потребителей одновременно.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании также предупредили, что это план, а не окончательное расписание – графики могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.
Отключения света по часам: какой режим будет 18 ноября
Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей
- с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очередей (из 6 суммарно).
Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности
- с 00:00 до 23:59.
График отключений света в Полтавской области
Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", 18 ноября в регионе:
- с 00:00 по 07:00 – в объеме 2 очередей.
- с 07:00 по 13:00 – 3 очередей.
- с 13:00 по 21:00 – 4 очередей.
- с 21:00 по 23:59 – 3 очереди.
Ознакомиться с порядком отключения конкретных очередей можно на сайте облэнерго (ссылка в таблице ниже).
График отключения на 18 ноября в Сумской области
Где смотреть график отключения электроэнергии для разных областей
Энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
