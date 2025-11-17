Будут действовать круглосуточно: "Укрэнерго" объявило графики отключений света на 18 ноября

В Украине во вторник, 18 ноября, в большинстве регионов по-прежнему будут введены почасовые отключения электроэнергии. Как и накануне, ограничения будут действовать круглосуточно для 1,5-4 очередей. Это означает, что без света будут находиться до двух третей потребителей одновременно.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". В компании также предупредили, что это план, а не окончательное расписание – графики могут меняться в течение дня в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отключения света по часам: какой режим будет 18 ноября

Графики почасовых отключений (ГПО) для бытовых потребителей

с 00:00 до 23:59 – от 2 до 4 очередей (из 6 суммарно).

Графики ограничения мощности (ГОМ) для бизнеса и промышленности

с 00:00 до 23:59.

График отключений света в Полтавской области

Как сообщили в "Полтаваоблэнерго", 18 ноября в регионе:

с 00:00 по 07:00 – в объеме 2 очередей.

с 07:00 по 13:00 – 3 очередей.

с 13:00 по 21:00 – 4 очередей .

. с 21:00 по 23:59 – 3 очереди.

Ознакомиться с порядком отключения конкретных очередей можно на сайте облэнерго (ссылка в таблице ниже).

График отключения на 18 ноября в Сумской области

Где смотреть график отключения электроэнергии для разных областей

Энергетики советуют следить за информацией на официальных страницах облэнерго в своих регионах, а когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

