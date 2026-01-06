Света больше не будет, чем будет: обнародованы графики отключений для Киева на среду

В Киеве в среду, 7 января 2026 года, будут действовать плановые отключения электроэнергии. Ограничения применят к части бытовых потребителей в разных районах столицы, а продолжительность перерывов в подаче света местами будет достигать до 13 часов. В то же время графики не охватят все группы киевлян, а сам режим будет жестче, чем накануне.

Актуальные расписания отключений накануне обнародовала пресс-служба ДТЭК. Информацию компания разместила в своем Telegram-канале, где отдельно указала временные промежутки для каждой группы потребителей.

В сообщении отмечается, что графики могут корректироваться в зависимости от ситуации в энергосистеме, но пока они остаются в силе на среду.

Когда в Киеве не будет света?

В профильных службах объясняют, что графики формируют с учетом баланса в энергосистеме и текущего уровня потребления. В разных районах Киева свет могут выключать один или несколько раз в сутки, в зависимости от принадлежности к определенной группе.

Подчеркнем: графики могут обновиться, а в случае новых российских ударов не исключены аварийные ситуации, когда запланированное расписание больше не будет действовать.

Где проверить актуальный график и узнать свою очередь отключений в столице?

Узнать график можно на сайтах энергокомпаний ДТЭК и Yasno, в их чат-ботах и по телефону, кроме того, о времени отсутствия света киевлян предупреждают в приложении "Киев Цифровой".

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно сделать несколько шагов:

перейти в "киевские" разделы сайтов Yasno или ДТЭК;

указать адрес в соответствующих полях для ввода (обязательно выбирать название улицы и номер дома из выпадающего списка).

Абоненты могут узнать о графиках отключений и с помощью бота в Telegram. Там нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения". После – ввести адрес и узнать, когда могут выключить свет.

Есть еще один вариант – можно обратиться по телефонам:

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818;

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

Также доступна услуга проверки времени отключений в приложении "Киев Цифровой". Однако для того, чтобы потребитель получал уведомления о плановых отключениях света, там нужно зарегистрировать свой адрес.

Как ранее писал OBOZ.UA, что в Украине на 7 января запланированы масштабные отключения света. Ограничения затронут все области страны. В "Укрэнерго" отметили что узнавать графики для своего региона стоит на официальных страницах облэнерго.

"7 января во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений... Когда электроэнергия появляется по графику, пожалуйста, потребляйте ее бережно", – призвали в "Укрэнерго".

При этом подчеркивается: также будут действовать графики ограничения мощности для промышленности. Причина же введения графиков как таковых – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты страны.

