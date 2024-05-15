Свет могут отключать без предупреждений и на неопределенное время: украинцам объяснили, почему подачу тока могут внезапно остановить

В Украине проводятся аварийные отключения электроэнергии. Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме. А поскольку отключения аварийные, предупредить о них заблаговременно энергетики не могли. Как и определить графики их проведения.

Об этом рассказали в Прикарпатьеоблэнерго. Там напомнили, что режимов ограничений подачи электроэнегрии в Украине существует 2. Это:

графики аварийных отключений ("ГАВ");

графики почасовых отключений ("ГПВ").

Графики аварийных отключений ("ГАВ"):

кратковременные, неплановые;

вводятся экстренно без предупреждений;

вводятся при аварийном дефиците мощности в энергосистеме;

решение о введении принимает "Укрэнерго";

доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации по факту. Продолжительность отключения не прогнозируется, до указания диспетчера "Укрэнерго", – рассказали энергетики.

Графики почасовых отключений ("ГПВ"):

длительные, с определенным временным промежутком;

вводятся заранее с предупреждением;

вводятся при прогнозируемом дефиците мощности в энергосистеме;

решение о введении принимает "Укрэнерго";

доводятся до всех потребителей, кроме объектов критической инфраструктуры.

"Информирование о ситуации заблаговременно. Продолжительность отключения прогнозируется, согласно заранее обнародованному графику", – обїяснили в Прикарпатьеоблэнерго.

Где нет света

В свою очередь, в "Укрэнерго" сообщили о применении 15 мая контролируемых аварийных отключений для промышленных и бытовых потребителей ввели во всех регионах Украины. Отключения будут действовать до 22:00.

"Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании. Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак, совершенных Россией по украинской энергосистеме с 22 марта", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: 16 мая в течение суток по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения – "ГПВ". Это, отмечается, "поможет сделать контролируемые отключения более предсказуемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной".

Что нужно делать для улучшения ситуации в энергетике

В свою очередь, в Минэнерго призвали украинцев уменьшить использование энергоемких приборов в пиковые часы. Особенно вечером с 17:00 до 22:00.

Промышленность – пересмотреть производственные процессы для уменьшения нагрузки на энергосистему. А также "максимально привлекать импорт для гарантированного избегания отключений и усиления устойчивости энергосистемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в общем, по прогнозам, летом Украина, вероятно, не сможет избежать введения графиков отключения электроэнергии. Причина – ожидаемые традиционные пики потребления в самые жаркие месяцы года.

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