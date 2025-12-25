Свет будут отключать в большинстве регионов: в "Укрэнерго" обнародовали графики на 26 декабря
Отключения света в Украине в пятницу, 26 декабря, будут продолжаться. Графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве областей.
"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – сообщила в своем Telegram-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".
Пресс-служба предупредила, что графики, составленные операторами систем распределения (облэнерго), могут обновляться в зависимости от ситуации. Если противник осуществит новые обстрелы, не исключены аварийные отключения.
"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам энергетики.
График отключений электроснабжения на Днепропетровщине
График отключений электроснабжения на Николаевщине
Где смотреть группу и графики отключений в своей области
Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:
Как писал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что возможные длительные морозы на уровне -10 градусов могут привести к усилению отключений света – ведь в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть.
Зайченко объяснял, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии.
