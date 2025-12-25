Свет будут отключать в большинстве регионов: в 'Укрэнерго' обнародовали графики на 26 декабря

Отключения света в Украине в пятницу, 26 декабря, будут продолжаться. Графики почасовых отключений (для бытовых потребителей) и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей) будут применяться в большинстве областей.

"Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дронных атак на энергообъекты", – сообщила в своем Telegram-канале национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

Пресс-служба предупредила, что графики, составленные операторами систем распределения (облэнерго), могут обновляться в зависимости от ситуации. Если противник осуществит новые обстрелы, не исключены аварийные отключения.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно!" – обратились к гражданам энергетики.

График отключений электроснабжения на Днепропетровщине

График отключений электроснабжения на Николаевщине

Где смотреть группу и графики отключений в своей области

Актуальное время и объем применения ограничений по конкретному адресу можно посмотреть на официальных страницах облэнерго по ссылкам:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://off.energy.mk.ua/ Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как писал OBOZ.UA, ранее глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко предупреждал, что возможные длительные морозы на уровне -10 градусов могут привести к усилению отключений света – ведь в таком случае потребление резко возрастает и его нечем будет перекрыть.

Зайченко объяснял, что резкое похолодание автоматически означает скачок потребления электроэнергии.

