"Разрушения чрезвычайно серьезные": РФ ударила по энергетике Украины – что происходит с отключениями света
Россия продолжила атаки на украинскую энергосистему. 13 февраля, в частности, под ударом оказались энергообъекты в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. По всей стране действуют почасовые отключения электричества. В районах с самой сложной ситуацией – аварийные обесточивания.
Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.
Отключения электроэнергии 13 февраля: главное
- Ночью был нанесен массированный удар по энергетической инфраструктуре. В частности, в Одесской области – чрезвычайно серьезные разрушения, в Николаевской – частично обесточены населенные пункты, в том числе Николаев, также без света остались жители Херсона. Кроме того, есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.
- Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.
- По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.
- Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).
- Потребление электроэнергии снижается из-за существенного потепления по всей Украине.
Отключения света в областях: какие графики
Киев
Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.
Киевская область
В части Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения.
Николаевская область
В облэнерго предупредили: в регионе введены аварийные отключения. Ситуацию в электросетях назвали чрезвычайной. О проблемах в Николаевской области сообщил и председатель местной ОГА Виталий Ким.
"Утром в пятницу имеем чрезвычайную ситуацию в электросетях. Как следствие, Баштанская громада и часть города Николаева были обесточены. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остается часть потребителей Баштанского района. Восстановительные работы продолжаются", – отметили в облэнерго.
Херсонская область
По сообщению начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, электроснабжение отсутствует в самом Херсоне. До стабилизации ситуации вода будет подаваться с помощью генераторов.
"При этом Шанько подчеркнул: в настоящее время специалисты устанавливают причині произошедшего. "В Херсоне временно отсутствует электроснабжение... В громаде работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и просто отдохнуть", – говорится в сообщении.
Одесская область
Ночью враг Россия нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре. В результате атаки, в частности, зафиксировано нарушение теплоснабжения в городе Одесса.
"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы", – отметили энергетики ДТЭК.
В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов самой Одессы.
В целом в Одесской области введены графики стабилизационных отключений:
Где смотреть график отключений для своего региона
Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!