"Разрушения чрезвычайно серьезные": РФ ударила по энергетике Украины – что происходит с отключениями света

Россия продолжила атаки на украинскую энергосистему. 13 февраля, в частности, под ударом оказались энергообъекты в Одесской, Херсонской и Николаевской областях. По всей стране действуют почасовые отключения электричества. В районах с самой сложной ситуацией – аварийные обесточивания.

Об общей ситуации сообщают в "Укрэнерго" и Министерстве энергетики, а детали публикуют облэнерго и местные власти. OBOZ.UA следит за происходящим.

Отключения электроэнергии 13 февраля: главное

Ночью был нанесен массированный удар по энергетической инфраструктуре. В частности, в Одесской области – чрезвычайно серьезные разрушения, в Николаевской – частично обесточены населенные пункты, в том числе Николаев, также без света остались жители Херсона. Кроме того, есть новые обесточивания в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Донецкой областях.

Продолжается ликвидация последствий предыдущих атак на энергосистему.

По всей стране действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса. В отдельных регионах применяются аварийные обесточивания.

Графики и режим отключений могут меняться в течение дня, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

Потребление электроэнергии снижается из-за существенного потепления по всей Украине.

Отключения света в областях: какие графики

Киев

Действуют индивидуальные временные графики. Проверять их нужно по конкретному адресу на сайтах ДТЭК и Yasno или в приложении "Киев Цифровой". Предыдущие графики и очереди не действуют.

Киевская область

В части Броварского и Бориспольского районов введены экстренные отключения электроэнергии. В остальной области действуют стабилизационные отключения.

Николаевская область

В облэнерго предупредили: в регионе введены аварийные отключения. Ситуацию в электросетях назвали чрезвычайной. О проблемах в Николаевской области сообщил и председатель местной ОГА Виталий Ким.

"Утром в пятницу имеем чрезвычайную ситуацию в электросетях. Как следствие, Баштанская громада и часть города Николаева были обесточены. По состоянию на 09:00 без электроснабжения остается часть потребителей Баштанского района. Восстановительные работы продолжаются", – отметили в облэнерго.

Херсонская область

По сообщению начальника Херсонской городской военной администрации Ярослава Шанько, электроснабжение отсутствует в самом Херсоне. До стабилизации ситуации вода будет подаваться с помощью генераторов.

При этом Шанько подчеркнул: в настоящее время специалисты устанавливают причині произошедшего. "В Херсоне временно отсутствует электроснабжение... В громаде работают Пункты несокрушимости, где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, согреться и просто отдохнуть", – говорится в сообщении.

Одесская область

Ночью враг Россия нанесла разрушительные удары по энергетической инфраструктуре. В результате атаки, в частности, зафиксировано нарушение теплоснабжения в городе Одесса.

"Разрушения чрезвычайно серьезные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте: разбираем завалы", – отметили энергетики ДТЭК.

В Одессе, части Одесского района области и некоторых районных центрах действуют экстренные отключения вне графика. Сложной остается ситуация со светом для жителей частично Киевского, Приморского и Хаджибейского районов самой Одессы.

В целом в Одесской области введены графики стабилизационных отключений:

Где смотреть график отключений для своего региона

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, в большинстве зон по Украине свет есть 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия, в отдельных сложных случаях – только 2-3 часа. Восстановление энергетических объектов продолжается круглосуточно.

