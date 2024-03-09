Суммы в платежках за газ могут резко возрасти: в каком случае придется переплачивать тысячи гривен

В Украине действующие правила позволяют в отдельных случаях начислять к уплате за газ суммы, которые могут быть больше фактически потребленных объемов газа. Речь идет о случаях, когда потребитель пренебрегает внесением показаний счетчика или вмешивается в его работу.

Об этом говорится в публикации OBOZ.UA. Так, каждый потребитель обязан своевременно платить за потребленное голубое топливо, а также передавать показания счетчика. Показания нужно передавать до 5 числа каждого месяца.

Если не передать показания газового счетчика. В таком случае вам насчитают среднемесячное потребление. То есть, даже если вы не живете в квартире или доме и не потребляли газ, в случае, если не передать показания, счет вам отправят.

Если вмешаться в работу счетчика. В таком случае, после того, как экспертиза подтвердит вмешательство в работу счетчика, вам начислят максимальное потребление по формуле. Иногда газовая компания требует доплатить сотни тысяч гривен (потому что перерасчет проводят за длительный период).

Сколько будет стоить газ

Свои предложения на март обнародовали 12 поставщиков, сообщает издание ГазПравда. Природный газ с наступлением весны не подорожает. В зависимости от газоснабжающей компании стоимость кубометра газа в марте будет колебаться от 7,70 до 9,99 грн.

При этом у 7 поставщиков цена кубометра ниже 8 грн, еще у 5 – выше. Напомним, что подавляющее большинство (около 98%) украинских бытовых потребителей газа в настоящее время являются клиентами Газоснабжающей компании "Нефтегаз Украины". Это 12,3 млн украинских домохозяйств, покупающих природный газ по гарантированной цене 7,96 грн за кубометр.