Страна ЕС передаст Украине целую ТЭС: от кого получим станцию

Латвия передаст Украине демонтированную теплоэлектростанцию (ТЭС), чтобы помочь ситуации в истерзанной российскими атаками энергосистеме. Оборудование поступит со следующим пакетом помощи.

Об этом, как сообщили в Еврокомиссии, заявила перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам 23 февраля министр иностранных дел Латвии Байба Браже. Она не раскрыла технические характеристики, но отметила, что ее страна уже не нуждается в этой ТЭС.

"Латвия делает все возможное... Мы только что предоставили очередной пакет энергетической поддержки и готовим еще один, включая буквально перемещение демонтированной в Латвии теплоэлектростанции, которая нам больше не нужна", – отметила Браже.

Она также напомнила о военной поддержке Украины. Следует напомнить, недавно стало известно, что правительство ее страны согласилось выделить 10 млн евро в рамках инициативы НАТО под названием PURL. На вопрос о том, может ли быть одобрен пакет санкций к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину, Браже ответила утвердительно.

ТЭС от Литвы

В 2025 году Украина получила от Европейской комиссии полный комплект оборудования для тепловой электростанции. Ранее оно использовалось в Литве. Это поддержало энергосистему страны и позволило отремонтировать поврежденные объекты в нескольких регионах Украины.

Операция длилась 11 месяцев и координировалась через Механизм гражданской защиты ЕС (UCPM). Впервые об этой инициативе стало известно в апреле 2024 г. Всего в Украину было доставлено оборудование совокупным весом 2399 тонн, в том числе 40 негабаритных грузов, а также чрезвычайно тяжелых трансформаторов и статоров весом около 172 тонн каждый.

Оборудование, которое предоставили Украине, позволило провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины после существенного повреждения энергетической инфраструктуры после российских ударов, а следовательно, усилить устойчивость украинской энергосистемы. Важную роль в обеспечении сложной транспортировки компонентов сыграла поддержка Польского правительственного агентства стратегических резервов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, за время полномасштабной войны российские войска не менее 220 раз наносили удары по украинским теплоэлектростанциям. Несмотря на системные обстрелы, энергетики продолжают восстанавливать оборудование и обеспечивать подачу электроэнергии.

