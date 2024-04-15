Сразу ряд электростанций не помогут Украине зимой, – энергетический эксперт

Во время зимнего пика потребления Украина не сможет рассчитывать на электроэнергию, производимую на солнечных и ветровых электростанциях. Альтернативой же могут стать газотурбинные и газопоршневые установки, которые в качестве топлива могут потреблять как газ, так и нефтепродукты.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: это самый оптимальный вариант с точки зрения безопасности, ведь "газопоршневой двигатель небольшой мощности до 2-3 МВт не сильно отличается размером от морского контейнера и его можно просто спрятать под землю".

"В пик потребления зимой ни солнечные, ни ветровые электростанции с высокой вероятностью ничем не помогут. … Минимальный желаемый объем для того же Харькова был бы 100-120 МВт. 30-40 газопоршневых двигателей могли бы одновременно обеспечивать тепло для замещения пораженных теплоэлектроцентралей и производить электроэнергию для города, по крайней мере, для критической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: Украина имеет как технические возможности, так и квалифицированный персонал для управления такими установками. Однако проблема, по словам эксперта, заключается в том, что:

это все находится в распоряжении областных и местных теплокоммунэнерго;

"у всех коммунальных и государственных теплоэнергокомпаний большие долги за газ".

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, из-за постоянных ракетных обстрелов энергосистемы государство столкнулось с серьезным вопросом энергосбережения. Украинцев призывают экономить электроэнергию с 19 до 22 часов в день с целью уменьшения нагрузки на электросеть в пиковые часы потребления. Это поможет избежать возможных перебоев в снабжении и обеспечить стабильную работу системы для всех граждан.

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