Сколько придется заплатить за отопление одного кв.м: названа цена в зависимости от типа отопления

В Украине дешевле всего отапливать жилье с помощью газового котла. Согласно социальным нормативам потребление в Киеве отапливать квартиру площадью 50 квадратов газом больше, чем в два раза дешевле, чем электроэнергией. Также значительно дороже газового отопления придется платить и за централизованное.

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Об этом говорится в расчетах OBOZ.UA. Для расчета использованы социальные нормативы потребления. Эти нормативы используют для расчета субсидий, чтобы подсчитать, какой объем коммунальных услуг использует семья в зависимости от площади жилья.

Для отопления одного квадратного метра жилья этот норматив составляет:

30 кВт*ч электроэнергии (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент)

0,0383 Гкал с централизованным отоплением (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент)

4 кубометра газа (цифру нужно умножить на корректирующий коэффициент)

Для каждого региона действует свой корректирующий коэффициент, утвержденный постановлением Кабмина №409. Например, для Киева это 0,608. Рассчитаем цена отопления для квартиры площадью 50 квадратов в столице.

Согласно нормативам социального потребления и с учетом коэффициента, на отопление такого жилья придется потратить:

912 кВт*ч электроэнергии Такое количество тока с учетом особого тарифа (2,64 грн за кВт*ч) для тех, кто использует электроэнергию для отопления, обойдется в 2 407,6 грн в месяц.

Такое количество тока с учетом особого тарифа (2,64 грн за кВт*ч) для тех, кто использует электроэнергию для отопления, обойдется 1,164 Гкал тепла . В Киеве за такое количество тепла (тариф "Киевтеплоэнерго" – 1654,41) придется заплатить 1 926,2 грн.

. В Киеве за такое количество тепла (тариф "Киевтеплоэнерго" – 1654,41) придется заплатить 121,6 кубометров газа. Такое количество голубого топлива стоит 967,9 грн.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине тариф на газ для большинства потребителей с 1 декабря останется на уровне 7,96 грн за куб. Коммунальные тарифы не будут просматриваться как минимум до конца отопительного сезона.

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