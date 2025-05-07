Сколько придется заплатить за газ в мае: озвучены тарифы на кубометр

В Украине тарифы на газ в мае будут находиться в пределах 7,79-9,99 грн за кубометр. При этом большинство потребителей (клиенты "Нафтогаза") будут платить за кубометр 7,96 грн.

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Как сообщает ГазПравда, украинские поставщики газа обнародовали ценники на последний месяц весны. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились, ведь мораторий на повышение тарифов на ключевые коммунальные услуги продолжает действовать.

В конце апреля Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" пролонгировала действие годового тарифного плана "Фиксированный" до 30 апреля 2026 года. Кубометр голубого топлива для бытовых потребителей и в дальнейшем будет стоить 7,96 грн. Напомним, ГК "Нафтогаз Украины" обслуживает 98% потребителей, а это более 12 миллионов домохозяйств.

Годовые цены остальных поставщиков колеблются от 7,79 до 9,99 грн за куб. А вот месячные ценники меняются, в зависимости от рыночных тенденций. По данным ГазПравды, в мае на рынке по-прежнему присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Месячные ценники колеблются от 8,46 до 21,10 грн за кубометр.

Для более 98% бытовых потребителей газа как минимум до 30 апреля 2026 года включительно действует годовая цена от Нафтогаза - 7,96 грн за кубометр.

Как ранее писал OBOZ.UA, "Газсети" начали присылать украинцам по всей стране платежки на оплату стоимости обслуживания внутридомовых газовых систем.Такая услуга является обязательной. В зависимости от возраста многоэтажки обслуживание (во время которого прежде всего ищут утечки газа) проводят раз в три-пять лет.

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