Сколько нужно будет заплатить за газ за январь: украинцам назвали тарифы

В январе в Украине действуют те же тарифы на газ, что и в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась, и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

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В целом же у разных поставщиков тарифы, по данным ГазПравды, колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр – ведь единого в Украине нет. Однако в то же время, большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. И при потреблении в 9,9 кубометра (соцнорма на три человека, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа, и она разная в разных регионах.

Какие тарифы выставили поставщики

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Газ будут отрезать

В то же время, украинцев, имеющих долги за газ, будут "отрезать" от голубого топлива. Применять такие меры уже готовятся, по крайней мере, в Полтавской области.

В частности, в "Кременчукгазе" заявили, что запустить процедуру отключения должников от подачи газа планируют уже в феврале. В компании отметили: дело в том, что долг потребителей за распределение газа достиг критических показателей.

"У нас таких долгов по распределению газа, как за последние 2 года, никогда не было. Если на начало 2022 года долг населения был меньше миллиона гривен, то сейчас это почти 12 млн грн. Процент уплаты населения достаточно высок – это около 75%, но 25% накопили такие долги", – рассказали в "Кременчукгазе".

Впрочем, "отрезать" должников от газа будут не сразу. Сначала им будут присылать сообщения о задолженности. Ожидается, что делать это начнут уже в феврале.

"Мы будем реализовывать все, что предполагает отмену моратория на отключение должников. ... Есть срок, в который потребитель должен отреагировать либо погасить задолженность, либо обратиться за реструктуризацией. Каждый случай будем рассматривать индивидуально. Если не будет реакции от потребителей, будем их отключать", – рассказали в компании.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Украина прошла половину отопительного сезона за счет газа собственной добычи. При этом, уверяют в "Нафтогазе", на вторую часть периода запасов топлива в стране хватит. А следовательно, замерзнуть украинцы не должны.

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