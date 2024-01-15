Придется ли мерзнуть до конца отопительного сезона: украинцам рассказали о запасах газа

Украина прошла половину отопительного сезона за счет газа собственной добычи. При этом, уверяют в "Нафтогазе", на вторую часть периода запасов топлива в стране хватит. А следовательно, замерзнуть украинцы не должны.

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Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: зима 2023/2024 годов стала первой за всю историю независимости, которую Украина проходит за счет газа собственной добычи.

"Половина отопительного сезона пройдена. Запасов газа в украинских хранилищах достаточно для успешного завершения отопительного сезона", – говорится в сообщении.

Сколько нужно платить за газ

В целом же в январе ценники от газоснабжающих компаний в рамках годовых тарифных планов остались такими же, какими были в декабре, а также в предыдущие месяцы. Соответственно, стоимость голубого топлива для бытовых потребителей не повысилась и при прежнем потреблении суммы в платежках тоже не изменятся.

В целом большинство украинцев являются клиентами "Нафтогаза", а потому платят 7,96 грн за кубометр газа. При потреблении 9,9 кубометра (соцнорма на трех человек, только плита) за январь им нужно будет заплатить 78,8 грн. Однако стоит учитывать, что дополнительно взимается плата за доставку газа и она разная в разных регионах.

В то же время из-за того, что в стране нет единого тарифа на газ, поставщики могут выставлять собственные расценки. Так, они колеблются от 7,7 до 9,99 грн за кубометр:

"ЭРУ Людям" выставил тариф в 7,7 грн за кубометр;

"Энерджи трейд групп" – 7,799 грн за кубометр;

"Тернопольоблгаз сбыт" – 7,96 грн за кубометр;

"Прикарпатэнерготрейд" – 7,98 грн за кубометр;

"Полтавагаз сбыт" – 7,99 грн за кубометр;

"Галнафтогаз" ЧП "Окко контракт" – 7,99 грн за кубометр;

"Львовэнергосбыт" – 8,2 грн за кубометр;

"Киевские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Днепровские энергетические услуги" (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

"Аскания энерджи" – 9,95 грн за кубометр;

"Ретейл Сервис" ТМ "СвитлоГаз" – 9,99 грн за кубометр.

Можно получить скидку

В то же время абоненты "Нафтогаза" могут сэкономить на оплате счета за газ – получив от компании скидку в 1%. Снизить можно любую сумму. Для этого нужно вовремя заплатить за голубое топливо – до 15-го числа каждого месяца.

Как объяснили в самой компании, дисконт будет применен автоматически в следующем расчетном месяце. При этом подчеркивается: скидку получат те потребители, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании.

Таким образом, при том же счете в 78,8 грн за потребление 9,9 кубометра газа со скидкой заплатить надо будет 78,01 грн, то есть на 79 коп. меньше. Впрочем, следует помнить: чем больше будет сумма в платежке, тем больше скидка.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в Украине заметно подорожала коммуналка. За год, с декабря 2022-го по декабрь 2023-го, расценки на услуги ЖКХ в стране в целом выросли на на 12,8%. При этом, к примеру, конкретно электроэнергия подорожала на 69,7%, а канализация – всего на 0,7%.

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